В мире иллюзий 🔊 Воспроизвести Задумываемся ли мы, почему сейчас в моде рваные джинсы? Причём чем изощрённее они разорваны, тем дороже стоят. Получается, рваньё носят небедные люди. Чем вызвано это желание выглядеть, как парижский клошар? Может, таким образом они хотят солидаризироваться с нищими? Вряд ли. Скорее, это бездумное, слепое следование моде.



Но что имели в виду модельеры, настойчиво проталкивая в мир моды подобный стиль? Просто так придумали ноу-хау? А может быть, они уловили особенности нашего сознания, искривлённого виртуальным миром, которое охотно примет новую иллюзию? Ведь сегодня важно не кто ты есть, а кем ты себя представляешь. Не то что ты чувствуешь, а что ты изображаешь.



Алогичность этого явления порой трудно принять. Ты крут, потому что ты носишь рваньё, но при этом ты меньше всего хочешь быть бедным. Наоборот, рваньё призвано подчеркнуть твой высокий социальный статус. Но что имели в виду модельеры, настойчиво проталкивая в мир моды подобный стиль? Просто так придумали ноу-хау? А может быть, они уловили особенности нашего сознания, искривлённого виртуальным миром, которое охотно примет новую иллюзию? Ведь сегодня важно не кто ты есть, а кем ты себя представляешь. Не то что ты чувствуешь, а что ты изображаешь.Алогичность этого явления порой трудно принять. Ты крут, потому что ты носишь рваньё, но при этом ты меньше всего хочешь быть бедным. Наоборот, рваньё призвано подчеркнуть твой высокий социальный статус.



Сегодня в цене отфильтрованные фотографии, пустые сентенции. Или изящный пальчик с наманикюренным ноготком на чашке с кофе, где обязательно должна быть пенка в форме сердечка. Видимо, это месседж миру: я тонкая, чувствительная натура. И не важно, что эта чувствительная натура может материться, как пьяный извозчик, месседж уже достиг мира. Мир умилился и отметился лайками, умножился подписчиками. Чем больше подписчиков, тем вернее и ближе цель разбогатеть - реклама сегодня уходит в социальные сети. Чем больше тебя комментируют, чем больше раскручен твой профиль, тем ты круче.



Но эта виртуальная успешность очень часто не имеет ничего общего с реальной. Это так же, как искусственно показать себя на фоне Мальдив и реально быть на Мальдивах.



Как-то так сложилось, что и сознание наше тоже отфильтровалось, как фотографии в Инстаграме. Все ратуют за здоровый образ жизни, а придерживаются его - единицы. Все переживают из-за экологии, а на акции по уборке лесов и парков выходят только энтузиасты. Властью недовольны, но на выборы не идут - разочарованы. Лучше зайти в социальные сети и там лишний раз поругаться. А если и голосуют, то за слова, а не за дела.



Парадокс, но чем невыполнимее предвыборные обещания, тем большую поддержку они находят. Иллюзорная действительность уверенно завоевала наше сознание, заставляя заменять настоящее на выдуманное.



Но говорить одно, а делать другое - это те же искусственно разорванные джинсы. Верно уловили новые веяния модельеры, продвигая моду на искажённую реальность! И этот побег в мир иллюзий говорит лишь о том, что наше общество отказывается принимать себя.



Убегая от действительности, оно отказывается от настоящего, от своего прошлого, от традиций, даже от любви к себе. Оно депрессивно и больно. И вылечиться у нас есть только один путь - не разделять слова и действия, любить себя настоящих, а не отфильтрованных, не замыкаться в виртуальном мире, выходить навстречу людям и ... занашивать джинсы до естественных дыр.



Ромуальда Пошевецкая, депутат Вильнюсского горсовета, публицист Стиль изломанного сознания - примета нашего времени. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в Инстаграм. Популярность и признание там завоёвываются не умом, не талантом, а искусством ретушировать фотографии. Сегодня даже можно не выезжать из дому, а приукрасить при помощи специальных программ задник фотоснимка любым пейзажем, и вот – ты на Мальдивах! Или в Африке на са­фари! И не важно, что снимок сделан в твоей захламлённой пыльной квартире. Не важно! Ты уже в топе. Тысячи лайков уже летят тебе навстречу.Сегодня в цене отфильтрованные фотографии, пустые сентенции. Или изящный пальчик с наманикюренным ноготком на чашке с кофе, где обязательно должна быть пенка в форме сердечка. Видимо, это месседж миру: я тонкая, чувствительная натура. И не важно, что эта чувствительная натура может материться, как пьяный извозчик, месседж уже достиг мира. Мир умилился и отметился лайками, умножился подписчиками. Чем больше подписчиков, тем вернее и ближе цель разбогатеть - реклама сегодня уходит в социальные сети. Чем больше тебя комментируют, чем больше раскручен твой профиль, тем ты круче.Но эта виртуальная успешность очень часто не имеет ничего общего с реальной. Это так же, как искусственно показать себя на фоне Мальдив и реально быть на Мальдивах.Как-то так сложилось, что и сознание наше тоже отфильтровалось, как фотографии в Инстаграме. Все ратуют за здоровый образ жизни, а придерживаются его - единицы. Все переживают из-за экологии, а на акции по уборке лесов и парков выходят только энтузиасты. Властью недовольны, но на выборы не идут - разочарованы. Лучше зайти в социальные сети и там лишний раз поругаться. А если и голосуют, то за слова, а не за дела.Парадокс, но чем невыполнимее предвыборные обещания, тем большую поддержку они находят. Иллюзорная действительность уверенно завоевала наше сознание, заставляя заменять настоящее на выдуманное.Но говорить одно, а делать другое - это те же искусственно разорванные джинсы. Верно уловили новые веяния модельеры, продвигая моду на искажённую реальность! И этот побег в мир иллюзий говорит лишь о том, что наше общество отказывается принимать себя.Убегая от действительности, оно отказывается от настоящего, от своего прошлого, от традиций, даже от любви к себе. Оно депрессивно и больно. И вылечиться у нас есть только один путь - не разделять слова и действия, любить себя настоящих, а не отфильтрованных, не замыкаться в виртуальном мире, выходить навстречу людям и ... занашивать джинсы до естественных дыр. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: мода Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 116 раз Комментарии