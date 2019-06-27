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Его называли мастером

Виктор Жарносеков
Сегодня, 27 июня, исполняется ровно 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Жарносекова, бывшего фотокорреспондента газеты «Советская Литва», выходившей с 1990 года как «Эхо Литвы», члена Союза журналистов Литвы.

С основами фотографии Виктор познакомился в школьные годы в фотокружке вильнюсского Дворца пионеров. После окончания средней школы в 1956 году начал работать столяром в тресте «Вильнюсстрой», а через год пришёл в редакцию республиканской газеты «Советская Литва». Именно на её страницах была опубликована первая фотография В.Жарносекова как профессионального фотожурналиста. Случилось это 29 января 1958 года.

«Я и сейчас прекрасно помню, что была она опубликована на четвёртой странице газеты», - вспоминает Виктор Иванович.
Кстати, спустя сорок лет вильнюсская газета «Вечерние новости» отметила это событие специальной публикацией «Его называют мастером», упомянув также о том, что заслуги фотографа за эти четыре десятилетия оценены Почётной грамотой Департамента региональных проблем и национальных меньшинств (так в 1998 году называлось это ведомство).

Мгновения нашей прошлой жизни.
«За достижения в развитии фотоискусства и долголетний труд по увековечиванию жизни национальных меньшинств в печати Литвы», - так было написано в той грамоте.

Фотографии В.Жарносекова публиковались также в во многих республиканских изданиях Литвы и в союзной печати – «Известиях», «Комсомольская правда», «Труд», «Журналист», журнале «Советский Союз», а также в двух американских газетах, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс». А пробиться на газетную или журнальную полосу в то время было ой как непросто!

Подтверждением высокого профессионального уровня юбиляра может послужить и такой факт. В 1995 году проводилась одна из всемирных религиозных миссий. В течение трёх дней проводились церковные собрания, транслировавшиеся на 3000 городов в 185 странах мира. Организаторы миссии попросили фотографов запечатлеть эту грандиозную акцию. Для этой цели они выделили на каждый город по 4 специально изготовленные фотоплёнки (получается, что всего по миру разошлось 12 000 таких фотоплёнок). А позже в США был издан журнал «Decision», в который вошли всего лишь около 100 кадров со всего мира. Три из них, представлявших Литву, попали в эту сотню. Стоит ли говорить, что их автором был Виктор Жарносеков?!

Мгновения нашей прошлой жизни.
Виктор Иванович за время своей плодотворной деятельности подготовил несколько фотовыставок, наиболее значительные из которых – «Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Литву 25-27 июля 1997 года», «200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина» и «Из жизни национальных меньшинств Литвы».

Коллеги юбиляра, коллектив редакции газеты «Обзор» поздравляют Виктора Жарносекова

с 80-летием и желают крепкого здоровья и долгих лет пытливого взгляда на нашу жизнь через объектив всевидящего фотоаппарата!
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Жарносеков
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172
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добавлена сегодня, 27 июня, 16:40

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