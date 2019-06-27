Его называли мастером 🔊 Воспроизвести Виктор Жарносеков Сегодня, 27 июня, исполняется ровно 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Жарносекова, бывшего фотокорреспондента газеты «Советская Литва», выходившей с 1990 года как «Эхо Литвы», члена Союза журналистов Литвы.



С основами фотографии Виктор познакомился в школьные годы в фотокружке вильнюсского Дворца пионеров. После окончания средней школы в 1956 году начал работать столяром в тресте «Вильнюсстрой», а через год пришёл в редакцию республиканской газеты «Советская Литва». Именно на её страницах была опубликована первая фотография В.Жарносекова как профессионального фотожурналиста. Случилось это 29 января 1958 года.



«Я и сейчас прекрасно помню, что была она опубликована на четвёртой странице газеты», - вспоминает Виктор Иванович. С основами фотографии Виктор познакомился в школьные годы в фотокружке вильнюсского Дворца пионеров. После окончания средней школы в 1956 году начал работать столяром в тресте «Вильнюсстрой», а через год пришёл в редакцию республиканской газеты «Советская Литва». Именно на её страницах была опубликована первая фотография В.Жарносекова как профессионального фотожурналиста. Случилось это 29 января 1958 года.«Я и сейчас прекрасно помню, что была она опубликована на четвёртой странице газеты», - вспоминает Виктор Иванович.



Мгновения нашей прошлой жизни.



Фотографии В.Жарносекова публиковались также в во многих республиканских изданиях Литвы и в союзной печати – «Известиях», «Комсомольская правда», «Труд», «Журналист», журнале «Советский Союз», а также в двух американских газетах, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс». А пробиться на газетную или журнальную полосу в то время было ой как непросто!



Подтверждением высокого профессионального уровня юбиляра может послужить и такой факт. В 1995 году проводилась одна из всемирных религиозных миссий. В течение трёх дней проводились церковные собрания, транслировавшиеся на 3000 городов в 185 странах мира. Организаторы миссии попросили фотографов запечатлеть эту грандиозную акцию. Для этой цели они выделили на каждый город по 4 специально изготовленные фотоплёнки (получается, что всего по миру разошлось 12 000 таких фотоплёнок). А позже в США был издан журнал «Decision», в который вошли всего лишь около 100 кадров со всего мира. Три из них, представлявших Литву, попали в эту сотню. Стоит ли говорить, что их автором был Виктор Жарносеков?!



Мгновения нашей прошлой жизни.



Коллеги юбиляра, коллектив редакции газеты «Обзор» поздравляют Виктора Жарносекова



с 80-летием и желают крепкого здоровья и долгих лет пытливого взгляда на нашу жизнь через объектив всевидящего фотоаппарата! Кстати, спустя сорок лет вильнюсская газета «Вечерние новости» отметила это событие специальной публикацией «Его называют мастером», упомянув также о том, что заслуги фотографа за эти четыре десятилетия оценены Почётной грамотой Департамента региональных проблем и национальных меньшинств (так в 1998 году называлось это ведомство).«За достижения в развитии фотоискусства и долголетний труд по увековечиванию жизни национальных меньшинств в печати Литвы», - так было написано в той грамоте.Фотографии В.Жарносекова публиковались также в во многих республиканских изданиях Литвы и в союзной печати – «Известиях», «Комсомольская правда», «Труд», «Журналист», журнале «Советский Союз», а также в двух американских газетах, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс». А пробиться на газетную или журнальную полосу в то время было ой как непросто!Подтверждением высокого профессионального уровня юбиляра может послужить и такой факт. В 1995 году проводилась одна из всемирных религиозных миссий. В течение трёх дней проводились церковные собрания, транслировавшиеся на 3000 городов в 185 странах мира. Организаторы миссии попросили фотографов запечатлеть эту грандиозную акцию. Для этой цели они выделили на каждый город по 4 специально изготовленные фотоплёнки (получается, что всего по миру разошлось 12 000 таких фотоплёнок). А позже в США был издан журнал «Decision», в который вошли всего лишь около 100 кадров со всего мира. Три из них, представлявших Литву, попали в эту сотню. Стоит ли говорить, что их автором был Виктор Жарносеков?!Виктор Иванович за время своей плодотворной деятельности подготовил несколько фотовыставок, наиболее значительные из которых – «Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Литву 25-27 июля 1997 года», «200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина» и «Из жизни национальных меньшинств Литвы».Коллеги юбиляра, коллектив редакции газеты «Обзор» поздравляют Виктора Жарносековас 80-летием и желают крепкого здоровья и долгих лет пытливого взгляда на нашу жизнь через объектив всевидящего фотоаппарата! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Жарносеков Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 122 раза Комментарии