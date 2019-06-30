Если вы потеряли водительские права... 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в «Regitra» в связи с потерей водительских прав. Количество сообщений о потерянных документах растёт, особенно в тёплое время года, когда люди путешествуют и участвуют в различных мероприятиях или торжествах. «Regitra» напоминает, что, если водительское удостоверение утеряно, об этом необходимо сообщить, а новый документ или его дубликат можно заказать через интернет.



Важно знать, что об утерянных или украденных водительских правах следует как можно скорее сообщить в «Regitra»: это предотвратит несанкционированное использование ваших документов.



«Мы всегда советуем сначала связываться с нами, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем. Можно просто сообщить о потере через интернет. После получения такой информации, мы вносим её в систему и объявляем документ недействительным. Не нужно никуда идти, потому что мы предоставляем все данные полиции и другим заинтересованным органам», - говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора «Regitra». Важно знать, что об утерянных или украденных водительских правах следует как можно скорее сообщить в «Regitra»: это предотвратит несанкционированное использование ваших документов.«Мы всегда советуем сначала связываться с нами, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем. Можно просто сообщить о потере через интернет. После получения такой информации, мы вносим её в систему и объявляем документ недействительным. Не нужно никуда идти, потому что мы предоставляем все данные полиции и другим заинтересованным органам», - говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора «Regitra». Новые права в интернете



После сообщения в «Regitra» об утраченном документе следующий шаг - заказ нового документа. Новое удостоверение или его дубликат можно заказать через интернет.



«Если срок действия утерянных водительских прав ещё достаточно продолжительный, вы можете заказать их дубликат. Он будет содержать все те же данные, что и утерянный документ, кроме номера сертификата. Другими словами, срок действия останется прежним. Если же вам нужен новый документ, вы также можете заказать его онлайн», - говорит С.Шуминас.



Заказывая документ посредством интернета, можете ни о чём не заботиться: «Regitra» располагает всей необходимой информацией, т.е. фото и действующей медицинской справкой. Новое водительское удостоверение заказать можно удалённо. Обязательное условие - наличие документа, удостоверяющего личность, который был выдан не ранее чем 5 лет назад, из которого будет взято фото и подпись. Если медицинская справка недействительна, вам нужно будет проверить своё здоровье и получить справку от «Regitra» в электронном виде.



При заказе водительских прав вы можете выбрать возможность их доставки на дом или в другое удобное для вас место. В мае цена снизилась вдвое: с 6,99 до 3,40 евро.



Обратите внимание, что после выдачи нового документа старый, даже если он найден, является недействительным и использоваться не может. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: водительские права Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 64 раза Комментарии