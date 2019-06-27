Осталось два дня…

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В последние дни июня жители Литвы должны определиться, останутся ли они в фондах пенсионного накопления второй ступени и будут ли откладывать на пенсию дополнительно. У тех, кто не успеет этого сделать, шансов изменить это позже не будет, сообщает ru.delfi.lt.



С января 2019 года в Литве вступила в силу пенсионная реформа. 152 000 жителей автоматически были включены в систему дополнительного пенсионного накопления, однако им дали возможность отказаться от участия в системе. У тех, кто уже участвовал в системе дополнительного накопления, есть возможность остановить накопление и оставить деньги в фонде или вернуть эти деньги в «Содру».



На принятие решения им дали полгода – до 30 июня. После этой даты решение можно изменить только в порядке исключения. С января 2019 года в Литве вступила в силу пенсионная реформа. 152 000 жителей автоматически были включены в систему дополнительного пенсионного накопления, однако им дали возможность отказаться от участия в системе. У тех, кто уже участвовал в системе дополнительного накопления, есть возможность остановить накопление и оставить деньги в фонде или вернуть эти деньги в «Содру».На принятие решения им дали полгода – до 30 июня. После этой даты решение можно изменить только в порядке исключения. «Если до июля не принять решения, то не будет возможности ни остановить участие в накоплении, ни вернуться в «Содру». Это возможно только в том случае, если житель докажет, что в силу не зависящих от него обстоятельств он не мог принять решение раньше. Например, был серьёзно болен», - рассказал пресс-секретарь Фонда социального страхования Саулюс Ярмалис.



Он напомнил, что компанию, в которой человек откладывает деньги на пенсию, можно менять в любое время. Раз в год это можно делать бесплатно, если же делать это чаще, то, возможно, введут минимальную плату, например, в размере 0,005% от накопленной суммы.



«Точно так же в любой момент можно начать откладывать деньги, если накопление было приостановлено», – сказал Ярмалис. Важно иметь в виду, что, если человек не был автоматически включён в систему накопления, он также должен принять решение до 30 июня.



«Если человек не откажется от участия в системе до 30 июня, он уже будет участвовать в ней до достижения пенсионного возраста и ничего изменить не сможет», - объяснил представитель «Содры», напомнив, что людей младше 40 лет, даже если они в этот раз откажутся от участия в системе, через 3 года снова автоматически включат в неё.



Калькулятор будущей пенсии можно найти здесь.



Калькулятор, который помогает определиться, стоит ли вернуться в «Содру», можно найти по адресу: www.aktuarai.lt/pensiju-reforma-2019/grizimo-skaiciuokle/.



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Говорят цифры



● С 2019 года базовая пенсия составляет 164,59 евро. С начала года оформлено почти 20 тыс. новых договоров на пенсионное накопление. Чаще всего выбирается наибольший тариф накопления - 3%.



● За тот же период около 25 тыс. физических лиц расторгли договоры о дополнительном накоплении и вернули средства в «Содру».



● Около 100 тыс. участников пенсионного накопления остановили накопление, оставив средства в накопительном пенсионном фонде, но сохранили возможность возобновить уплату взносов в любое время.



● 120 тыс. из 152 тыс. вновь включённых в пенсионное накопление лиц с 1 июля, вероятнее всего, начнут платить взносы на пенсионное накопление в размере 1,8% своего дохода.



● Напомним, что с 2012 года возраст выхода на пенсию по старости в Литве будет увеличиваться с каждым годом. Планируется, что к 2026 г. возраст выхода на пенсию по старости как для женщин, так и для мужчин достигнет 65 лет. В 2018 г. пенсионный возраст для женщин составлял 62 года 4 мес., для мужчин - 63 года 8 мес.



Как получить свои накопленные деньги?



Со следующего года «Sodra» станет централизованным аннуитетным плательщиком.



Гражданин будет платить взносы и накапливать средства в фонде, который эти деньги будет инвестировать. До достижения пенсионного возраста забирать деньги из фонда нельзя; если человек не дождётся пенсии, все деньги будут унаследованы.



По достижении пенсионного возраста и по требованию пенсионера накопленные им средства начнут выплачивать по тому же принципу, что и ежемесячную пенсию, - размер этой выплаты будет зависеть от накопленной суммы.



Человек сможет выбрать, хочет ли он стандартный аннуитет -



гарантированно выплачиваемую пожизненно сумму, размер которой будет рассчитываться на основании средней вероятной продолжительности жизни, - если он проживёт дольше, чем в среднем, то получит больше денег, если меньше, то наоборот.



Другим вариантом выбора является отложенный аннуитет, когда большая часть накопленной суммы - 90% - выплачивается до 85 лет, а невыплаченная сумма передаётся по наследству. Оставшиеся 10% начинают выплачивать человеку по достижении возраста 85 лет и выплачивают столько времени, сколько он проживёт, но их остаток не наследуется. ru.delfi.lt, «Vakaro žinios» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 151 раз Комментарии