Добро пожаловать в янтарную столицу! 🔊 Воспроизвести С первого июля жители Литвы смогут посещать соседнюю Калининградскую область на гораздо более выгодных условиях: им не придётся подавать бумажные документы в российское посольство, в Генеральное консульство в Клайпеде или прибегать для этого к услугам туристических фирм.



Со второго полугодия гражданам Литвы, желающим посетить западный российский эксклав, будет достаточно воспользоваться электронной визой. Сообщение об этом в последние дни вызвало живейший интерес в нашей стране. Поэтому корреспондент «Обзора» попросил министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея ЕРМАКА (на снимке) поделиться подробностями новшества.



- Андрей Викторович, изложите, пожалуйста, суть нововведения так, чтобы она была понятна даже тем, кто ничего не слышал до этого о предстоящих переменах на литовско-российской границе. Со второго полугодия гражданам Литвы, желающим посетить западный российский эксклав, будет достаточно воспользоваться электронной визой. Сообщение об этом в последние дни вызвало живейший интерес в нашей стране. Поэтому корреспондент «Обзора» попросил министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея ЕРМАКА (на снимке) поделиться подробностями новшества.



Заявка заполняется в электронном виде. После получения подтверждения из МИДа вы с паспортом можете отправляться к нам в гости.



Неважно – едете ли вы на машине, на велосипеде или прилетаете на самолёте, вы отдаёте на границе свой паспорт пограничнику, у которого на его рабочем месте высвечивается, что данный человек заезжает по электронной визе. Российский пограничник ставит в вашем паспорте штамп, и на 8 дней – добро пожаловать в Калининградскую область!



- Это бесплатная виза? А то в некоторых российских СМИ появились сообщения, что такая виза будет стоить 50 евро.



- Это абсолютно бесплатно. А упомянутые вами СМИ, возможно, имели в виду ту электронную визу, которая будет введена в 2021 году для всей России. Сейчас по поручению президента России начата работа над этим проектом. Для посещения же Калининградской области жителями Литвы виза, повторюсь, бесплатная.



Это обычная виза, разница только в том, что её получают в особом порядке – в электронном виде. У вас нет специальной вклейки в паспорте, вам не нужно ехать в консульство, стоять в очереди.



- Но страховка обязательна?



- Дело в том, что страховка обязательна в интересах самого туриста, а не потому, что её могут потребовать при въезде в Россию. Это не позиция пограничника – проверять наличие страховки. Он может это сделать только в интересах самого туриста. Самому же гостю будет спокойнее, поскольку медицинская помощь на территории Калининградской области может оказаться для иностранного гражданина исключительно дорогим удовольствием. То же самое можно сказать и в отношении количества денег, проживания.



- Но дальше территории Калининградской области действие такой электронной визы не распространяется?



- Да, эта виза действует только на территории Калининградской области, но выехать вы можете через любой пограничный переход. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне. Или улететь, например, на самолёте. Но только в свою страну.



- Или на поезде?



- Вот на поезде – нет. Единственный переход, на котором пока не будет работать электронная виза, это железнодорожный, Чернышевское - Кибартай. Там просто система чисто технически ещё не готова к работе, но в ближайшее время она тоже будет запущена.











- Это всё сделано в одностороннем порядке российской стороной, и вы, очевидно, ждёте соответствующей реакции от литовских соседей?



- Это вопрос, естественно, уже к министерствам иностранных дел двух стран. Но совершенно очевидно, что нам тоже хотелось бы, чтобы Евросоюз был более лоялен в предоставлении виз россиянам. Поскольку, и это не только моё мнение, угроза со стороны российских туристов слишком уж преувеличена.



Наши туристы - одни из самых платёжеспособных среди тех, что приезжают в Европу на сегодняшний момент. Безусловно, мы ждём ответной реакции от Евросоюза, но вводим электронный вариант пока в одностороннем порядке для того, чтобы к нам ехало больше иностранцев.



Они, впрочем, к нам и так с удовольствием едут, но мы надеемся, что будут приезжать ещё больше, особенно после чемпионата мира по футболу, после всей инфраструктуры построенной, после этой инерции позитивных впечатлений…



- А будет ли в этом году Янтарный фестиваль, который проводился в прошлом году к мировому футбольному турниру?



- Это была, так сказать, проба пера. Мы хотели для гостей Калининградской области позиционировать янтарь как основной туристический бренд Калининградской области.



В Калининграде







Мы поинтересовались, какая первая ассоциация с Калининградской областью возникает у людей? Порядка 92% самих калининградцев называют янтарь, а вот что касается европейцев или россиян из других регионов, то это не всегда так. Поэтому формирование имиджа Калининградской области как янтарной столицы мира – это, пожалуй, один из самых ключевых для нас моментов на сегодняшний день. И в этом направлении мы работаем. А «Янтарная неделя» как раз и была такой первой ласточкой, пробой пера.



Мы посмотрели, как это работает. Рассчитываем, что производители и обработчики янтаря присоединятся к этой инициативе – проведению большого фестиваля – не только в рамках деловой программы, такой как Янтарный форум, а именно в качестве развлекательной, культурной программы.



Тем более что в прошлом году у нас появился новый культурный символ, связанный с янтарём, - это янтарная виолончель, на которой мировая звезда Борислав Струлёв играл произведения Шнитке. Борислав предложил и в этом году провести музыкальный фестиваль, где, как он сказал, основным символом будет вот эта янтарная виолончель.



- Это же готовый бренд!..



- Мы с Бориславом достаточно близко общаемся, он набросал уже концепцию, как это можно сделать. Вот фотографии выступления Борислава с янтарной виолончелью (В.Ермак демонстрирует корреспонденту фотографии на мобильнике). Это во время вечера, посвящённого памяти Хворостовского.



По-моему, это очень удачный символ: янтарная виолончель как посол мира, позиционирование Калининградской области как центра янтарной промышленности и мировой столицы янтаря. А введение электронной визы должно этому способствовать.



В начале июля мы планируем посетить Клайпеду и Вильнюс и более подробно проинформировать жителей Литвы, туристические фирмы о возможностях и особенностях электронной визы.



Так что, до встречи!



Фото Александра Шахова, "Обзор"



- Если Литва попадёт в окончательный список, который будет опубликован 1-го июля, то на сайте МИДа Российской Федерации жители вашей страны смогут не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области заполнить соответствующую заявку.Заявка заполняется в электронном виде. После получения подтверждения из МИДа вы с паспортом можете отправляться к нам в гости.Неважно – едете ли вы на машине, на велосипеде или прилетаете на самолёте, вы отдаёте на границе свой паспорт пограничнику, у которого на его рабочем месте высвечивается, что данный человек заезжает по электронной визе. Российский пограничник ставит в вашем паспорте штамп, и на 8 дней – добро пожаловать в Калининградскую область!- Это абсолютно бесплатно. А упомянутые вами СМИ, возможно, имели в виду ту электронную визу, которая будет введена в 2021 году для всей России. Сейчас по поручению президента России начата работа над этим проектом. Для посещения же Калининградской области жителями Литвы виза, повторюсь, бесплатная.Это обычная виза, разница только в том, что её получают в особом порядке – в электронном виде. У вас нет специальной вклейки в паспорте, вам не нужно ехать в консульство, стоять в очереди.- Дело в том, что страховка обязательна в интересах самого туриста, а не потому, что её могут потребовать при въезде в Россию. Это не позиция пограничника – проверять наличие страховки. Он может это сделать только в интересах самого туриста. Самому же гостю будет спокойнее, поскольку медицинская помощь на территории Калининградской области может оказаться для иностранного гражданина исключительно дорогим удовольствием. То же самое можно сказать и в отношении количества денег, проживания.- Да, эта виза действует только на территории Калининградской области, но выехать вы можете через любой пограничный переход. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне. Или улететь, например, на самолёте. Но только в свою страну.- Вот на поезде – нет. Единственный переход, на котором пока не будет работать электронная виза, это железнодорожный, Чернышевское - Кибартай. Там просто система чисто технически ещё не готова к работе, но в ближайшее время она тоже будет запущена.- Это вопрос, естественно, уже к министерствам иностранных дел двух стран. Но совершенно очевидно, что нам тоже хотелось бы, чтобы Евросоюз был более лоялен в предоставлении виз россиянам. Поскольку, и это не только моё мнение, угроза со стороны российских туристов слишком уж преувеличена.Наши туристы - одни из самых платёжеспособных среди тех, что приезжают в Европу на сегодняшний момент. Безусловно, мы ждём ответной реакции от Евросоюза, но вводим электронный вариант пока в одностороннем порядке для того, чтобы к нам ехало больше иностранцев.Они, впрочем, к нам и так с удовольствием едут, но мы надеемся, что будут приезжать ещё больше, особенно после чемпионата мира по футболу, после всей инфраструктуры построенной, после этой инерции позитивных впечатлений…- Это была, так сказать, проба пера. Мы хотели для гостей Калининградской области позиционировать янтарь как основной туристический бренд Калининградской области.Мы поинтересовались, какая первая ассоциация с Калининградской областью возникает у людей? Порядка 92% самих калининградцев называют янтарь, а вот что касается европейцев или россиян из других регионов, то это не всегда так. Поэтому формирование имиджа Калининградской области как янтарной столицы мира – это, пожалуй, один из самых ключевых для нас моментов на сегодняшний день. И в этом направлении мы работаем. А «Янтарная неделя» как раз и была такой первой ласточкой, пробой пера.Мы посмотрели, как это работает. Рассчитываем, что производители и обработчики янтаря присоединятся к этой инициативе – проведению большого фестиваля – не только в рамках деловой программы, такой как Янтарный форум, а именно в качестве развлекательной, культурной программы.Тем более что в прошлом году у нас появился новый культурный символ, связанный с янтарём, - это янтарная виолончель, на которой мировая звезда Борислав Струлёв играл произведения Шнитке. Борислав предложил и в этом году провести музыкальный фестиваль, где, как он сказал, основным символом будет вот эта янтарная виолончель.- Мы с Бориславом достаточно близко общаемся, он набросал уже концепцию, как это можно сделать. Вот фотографии выступления Борислава с янтарной виолончелью (В.Ермак демонстрирует корреспонденту фотографии на мобильнике). Это во время вечера, посвящённого памяти Хворостовского.По-моему, это очень удачный символ: янтарная виолончель как посол мира, позиционирование Калининградской области как центра янтарной промышленности и мировой столицы янтаря. А введение электронной визы должно этому способствовать.В начале июля мы планируем посетить Клайпеду и Вильнюс и более подробно проинформировать жителей Литвы, туристические фирмы о возможностях и особенностях электронной визы.Так что, до встречи! Беседовал Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронная виза Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 География: Россия, Калининград — статья прочитана 136 раз Комментарии