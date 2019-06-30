МВФ напомнил о непроделанной работе 🔊 Воспроизвести



Литва нуждается в структурных реформах в сфере образования и здравоохранения, а вместо высоких налогов на труд можно ввести налог на имущество, сказал глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Борха Грасия.



25 июня на пресс-конференции в Вильнюсе были представлены выводы МВФ для Литвы. Глава миссии фонда Грасия сказал журналистам, что экономика в Литве крепкая, а её восстановление после экономического кризиса - сбалансированное.



«Сегодня вы находитесь в лучшем положении и могли бы устоять перед возможными спадами в будущем», – сказал он.



Грасия указал, что вызовы, которые ждут Литву, - это демографическая динамика, социальное неравенство и нищета. Он предложил больше внимания уделить повышению продуктивности и росту зарплат. 25 июня на пресс-конференции в Вильнюсе были представлены выводы МВФ для Литвы. Глава миссии фонда Грасия сказал журналистам, что экономика в Литве крепкая, а её восстановление после экономического кризиса - сбалансированное.«Сегодня вы находитесь в лучшем положении и могли бы устоять перед возможными спадами в будущем», – сказал он.Грасия указал, что вызовы, которые ждут Литву, - это демографическая динамика, социальное неравенство и нищета. Он предложил больше внимания уделить повышению продуктивности и росту зарплат. «Необходимы реформы в сфере здравоохранения и образования. Они должны дать равные возможности, а не содержать сеть неактивных учреждений», – заметил он.



Представитель МВФ также напомнил, что рекомендации для налоговой системы Литвы не меняются уже несколько лет:



«Слишком высоки подоходный налог с граждан и «содровские» налоги, вместо них могли бы ввести налог на имущество - недвижимость и загрязняющие окружающую среду автомобили».



Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что выводы МВФ на 100% совпадают с оценкой Министерства финансов.



«Мы можем порадоваться ответственной фискальной политике, направлению налоговой и пенсионной реформ, развитию «fintech». Однако нужны более решительные действия в плане продуктивности, в реформе образования и здравоохранения», – сказал он.



По словам председателя правления Центробанка Литвы Витаса Василяускаса, для него главная весть МВФ - это то, что Литва сегодня намного лучше подготовлена к возможному экономическому спаду, чем 10 лет назад:



«Наше мнение в вопросе замедления экономики и связанными с этим вызовами совпадает. А домашняя работа у нас будет всегда».



Эксперты МВФ также рекомендовали целенаправленно использовать социальные выплаты.



«Для снижения неравенства и нищеты социальные выплаты должны быть направлены на целевые группы, а такие универсальные средства, как, например, «детские» деньги, не должны побуждать не работать», – сказано в пресс-релизе Минфина.



Напомним, что в Литве на каждого ребёнка платят 50 евро в месяц, а если семья многодетная или ребёнок недееспособен, то выплата составляет 70 евро. Власти хотят увеличить выплаты соответственно до 70 и 100 евро в месяц.



МВФ призывает Литву расширять налоговую базу, повышать доходы бюджета, соблюдать финансовую дисциплину, провести структурные реформы в сфере здравоохранения и образования.



Согласно прогнозам МВФ, в 2019 году рост ВВП в Литве составит 2,9%, а инфляция – 2,3%. ru.delfi.lt Категории: политика Ключевые слова: МВФ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 123 раза Комментарии