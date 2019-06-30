Летнее предложение «Tele2»: телефоны «Samsung» от 5 евро в месяц и неограниченные GB – в подарок

Начало лета - это отпуск и незабываемые моменты, поэтому «Tele2» подготовила заманчивые предложения по покупке смартфонов с высококачественными камерами «Samsung», а в подарок предоставляет неограниченные гигабайты.
Воспользоваться скидками и получить подарки можно во всех салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.
«Лето вдохновляет на обновление, да и достойных запечатления на камеру моментов появляется всё больше, поэтому мы для своих клиентов подготовили отличные предложения по приобретению смартфонов «Samsung» с камерами высокого разрешения.
Для того чтобы во время отпуска людям не нужно было думать о превышении интернет-трафика, мы решили выбравшим новый план на протяжении всего лета предоставлять неограниченное количество гигабайтов», - утверждает Вайда БУРНИЦКЕНЕ, менеджер по продажам «Tele2».
Самая большая скидка – на смартфоны из последних серий
Чтобы приобрести новейшее флагманское устройство производителя «Galaxy S10», вам следует поторопиться, поскольку теперь вы можете купить смартфон с основной тройной камерой заднего вида, восьмиядерным процессором и со 128 ГБ памяти аж на 170 евро дешевле.
После уплаты начального взноса в размере 111 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), вы получите заявленный на сайте www.tele2.lt этот смартфон за 26,16 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 739 евро (цена без договора - 909 евро).
Смартфон «Samsung» - всего за 5 евро/мес.
Мечтающим о чётких фотоснимках, сделанных даже ночью, стоит выбрать смартфон «Galaxy A20E». Устройство от «Samsung», оснащённое охватывающей чрезвычайно широкое поле зрения камерой и долго действующей батареей, теперь тоже можно приобрести за особо привлекательную цену.
После уплаты начального взноса в размере 29 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), за этот смартфон с объёмом памяти 32 ГБ вы будете платить всего 5 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 149 евро (цена без договора - 179 евро).
Для любителей селфи
Существует также предложение для почитателей селфи. Смартфон «Galaxy A40» «Samsung» не только оснастил фильтром красоты, но и снабдил специальной функцией фокусировки для селфи, которая «сливает» фон и выделяет черты лица.
После уплаты начального взноса в размере 30 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), этот смартфон с восьмиядерным процессором и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить всего 7,04 евро/мес. При покупке смартфона с договором он стоит 199 евро (цена без договора - 249 евро).
Скидки на смартфоны применяются от цен, действующих с февраля 2019 г.
Дополнительно необходимо уплатить установленный государством разовый сбор на носители информации в размере 5,25 евро.
Летом пользуйтесь интернетом без ограничений - гигабайты в подарок!
Это ещё не всё. После подписания договора с «Tele2» на 24 мес., уплаты начального взноса и выбора плана с неограниченными разговорами и SMS и трафиком 500 МБ или более (от 7,50 евро/мес.) «Tele2» предлагает вам неограниченные гигабайты на протяжении всего лета. В Литве вы сможете пользоваться этим предложением целых 90 дней.
На услуги распространяются Правила честного пользования.
Время действия акции и количество предложений ограничены.
Акция действует только при подписании договора с «Tele2» на 24 мес.
В странах ЕС применяют пересчёт данных трафика. Использовав весь объём предоставленных данных (в странах ЕС/ЕЭЗ они пересчитываются), вы сможете заказать их дополнительно, выбрав одно из представленных выше предложений.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.tele2.lt или позвоните по номеру 117.
Чтобы приобрести новейшее флагманское устройство производителя «Galaxy S10», вам следует поторопиться, поскольку теперь вы можете купить смартфон с основной тройной камерой заднего вида, восьмиядерным процессором и со 128 ГБ памяти аж на 170 евро дешевле.
После уплаты начального взноса в размере 111 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), вы получите заявленный на сайте www.tele2.lt этот смартфон за 26,16 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 739 евро (цена без договора - 909 евро).
Смартфон «Samsung» - всего за 5 евро/мес.
Мечтающим о чётких фотоснимках, сделанных даже ночью, стоит выбрать смартфон «Galaxy A20E». Устройство от «Samsung», оснащённое охватывающей чрезвычайно широкое поле зрения камерой и долго действующей батареей, теперь тоже можно приобрести за особо привлекательную цену.
После уплаты начального взноса в размере 29 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), за этот смартфон с объёмом памяти 32 ГБ вы будете платить всего 5 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 149 евро (цена без договора - 179 евро).
Для любителей селфи
Существует также предложение для почитателей селфи. Смартфон «Galaxy A40» «Samsung» не только оснастил фильтром красоты, но и снабдил специальной функцией фокусировки для селфи, которая «сливает» фон и выделяет черты лица.
После уплаты начального взноса в размере 30 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), этот смартфон с восьмиядерным процессором и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить всего 7,04 евро/мес. При покупке смартфона с договором он стоит 199 евро (цена без договора - 249 евро).
Скидки на смартфоны применяются от цен, действующих с февраля 2019 г.
Дополнительно необходимо уплатить установленный государством разовый сбор на носители информации в размере 5,25 евро.
Летом пользуйтесь интернетом без ограничений - гигабайты в подарок!
Это ещё не всё. После подписания договора с «Tele2» на 24 мес., уплаты начального взноса и выбора плана с неограниченными разговорами и SMS и трафиком 500 МБ или более (от 7,50 евро/мес.) «Tele2» предлагает вам неограниченные гигабайты на протяжении всего лета. В Литве вы сможете пользоваться этим предложением целых 90 дней.
На услуги распространяются Правила честного пользования.
Время действия акции и количество предложений ограничены.
Акция действует только при подписании договора с «Tele2» на 24 мес.
В странах ЕС применяют пересчёт данных трафика. Использовав весь объём предоставленных данных (в странах ЕС/ЕЭЗ они пересчитываются), вы сможете заказать их дополнительно, выбрав одно из представленных выше предложений.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.tele2.lt или позвоните по номеру 117.