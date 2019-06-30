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Летнее предложение «Tele2»: телефоны «Samsung» от 5 евро в месяц и неограниченные GB – в подарок





Начало лета - это отпуск и незабываемые моменты, поэтому «Tele2» подготовила заманчивые предложения по покупке смартфонов с высококачественными камерами «Samsung», а в подарок предоставляет неограниченные гигабайты.

Воспользоваться скидками и получить подарки можно во всех салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt.

«Лето вдохновляет на обновление, да и достойных запечатления на камеру моментов появляется всё больше, поэтому мы для своих клиентов подготовили отличные предложения по приобретению смартфонов «Samsung» с камерами высокого разрешения.

Для того чтобы во время отпуска людям не нужно было думать о превышении интернет-трафика, мы решили выбравшим новый план на протяжении всего лета предоставлять неограниченное количество гигабайтов», - утверждает Вайда БУРНИЦКЕНЕ, менеджер по продажам «Tele2».
Самая большая скидка – на смартфоны из последних серий

Чтобы приобрести новейшее флагманское устройство производителя «Galaxy S10», вам следует поторопиться, поскольку теперь вы можете купить смартфон с основной тройной камерой заднего вида, восьмиядерным процессором и со 128 ГБ памяти аж на 170 евро дешевле.

После уплаты начального взноса в размере 111 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), вы получите заявленный на сайте www.tele2.lt этот смартфон за 26,16 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 739 евро (цена без договора - 909 евро).

Смартфон «Samsung» - всего за 5 евро/мес.

Мечтающим о чётких фотоснимках, сделанных даже ночью, стоит выбрать смартфон «Galaxy A20E». Устройство от «Samsung», оснащённое охватывающей чрезвычайно широкое поле зрения камерой и долго действующей батареей, теперь тоже можно приобрести за особо привлекательную цену.

После уплаты начального взноса в размере 29 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), за этот смартфон с объёмом памяти 32 ГБ вы будете платить всего 5 евро/мес. При покупке смартфона с договором он будет стоить 149 евро (цена без договора - 179 евро).

Для любителей селфи

Существует также предложение для почитателей селфи. Смартфон «Galaxy A40» «Samsung» не только оснастил фильтром красоты, но и снабдил специальной функцией фокусировки для селфи, которая «сливает» фон и выделяет черты лица.

После уплаты начального взноса в размере 30 евро и подписания договора с «Tele2» на 24 мес. с планом неограниченных разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), этот смартфон с восьмиядерным процессором и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить всего 7,04 евро/мес. При покупке смартфона с договором он стоит 199 евро (цена без договора - 249 евро).

Скидки на смартфоны применяются от цен, действующих с февраля 2019 г.

Дополнительно необходимо уплатить установленный государством разовый сбор на носители информации в размере 5,25 евро.

Летом пользуйтесь интернетом без ограничений - гигабайты в подарок!

Это ещё не всё. После подписания договора с «Tele2» на 24 мес., уплаты начального взноса и выбора плана с неограниченными разговорами и SMS и трафиком 500 МБ или более (от 7,50 евро/мес.) «Tele2» предлагает вам неограниченные гигабайты на протяжении всего лета. В Литве вы сможете пользоваться этим предложением целых 90 дней.

На услуги распространяются Правила честного пользования.

Время действия акции и количество предложений ограничены.

Акция действует только при подписании договора с «Tele2» на 24 мес.

В странах ЕС применяют пересчёт данных трафика. Использовав весь объём предоставленных данных (в странах ЕС/ЕЭЗ они пересчитываются), вы сможете заказать их дополнительно, выбрав одно из представленных выше предложений.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.tele2.lt или позвоните по номеру 117.
"Обзор"
Категории: технологии
Ключевые слова: Tele2
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172
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добавлена сегодня, 30 июня, 16:20

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