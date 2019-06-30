Где купаться не рекомендуется 🔊 Воспроизвести Вода в некоторых местах для купания и рекреационных зонах Литвы не соответствует нормам гигиены, показывают данные Центра санитарного просвещения и профилактики болезней.



Микробиологическое загрязнение в июне зафиксировано в озёрах Салоте и Бальсис в Вильнюсе, на втором пляже Каунасского водохранилища, в Куршском заливе около Кинтай, а также в реке Шиша в Шилуте и в озере Вевис.



В местах для купания и рекреационных зонах этих водоёмов специалисты плавать не рекомендуют, поскольку есть вероятность заболеть.



«Говоря по-народному, это фекальные загрязнения. Мы это называем микробиологическим загрязнением, которое может спровоцировать инфекционные заболевания – кишечные, ушные, глазные инфекции», – сказала руководитель отдела здоровья окружающей среды центра Гражвиде Норкене. Микробиологическое загрязнение в июне зафиксировано в озёрах Салоте и Бальсис в Вильнюсе, на втором пляже Каунасского водохранилища, в Куршском заливе около Кинтай, а также в реке Шиша в Шилуте и в озере Вевис.В местах для купания и рекреационных зонах этих водоёмов специалисты плавать не рекомендуют, поскольку есть вероятность заболеть.«Говоря по-народному, это фекальные загрязнения. Мы это называем микробиологическим загрязнением, которое может спровоцировать инфекционные заболевания – кишечные, ушные, глазные инфекции», – сказала руководитель отдела здоровья окружающей среды центра Гражвиде Норкене. В данное время ожидают повторного исследования из этих водоёмов. Специалисты Центра санитарного просвещения и профилактики болезней должны получить их в ближайшие дни. «Возможно, там уже не будет этого загрязнения - дожди смыли, сколько-то растворилось», – заявила специалист.



По словам Г.Норкене, если и в повторных анализах будет зафиксировано загрязнение, самоуправления должны будут выяснить, что стало причиной повышенного загрязнения, не попадают ли откуда-нибудь сточные воды.



Загрязнение ранее в июне было установлено и в местах для купания в озёрах Игла и Жальтитис, в самоуправлении Мариямполе, однако после повторных исследований качество воды соответствовало требованиям.



Сообщается, что пока не получены результаты анализов из мест для купания, находящихся в само­управлениях Алитуса и Кальварии, а также Алитусского, Варенского, Тракайского, Ширвинтского районов.



На данный момент получена информация о качестве воды в 101 месте для купания из 117, находящихся в списке наблюдения, также получена информация из 79 рекреационных зон. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: вода Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 159 раз Комментарии