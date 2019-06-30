Недолго музыка играла…

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Компании «Ekonovus» и «Ecoservice» подписали с вильнюсскими властями договор о вывозе коммунальных отходов в городе. Стоимость договора 71,2 млн евро, срок действия - до 2026 года.



Услуги компаний подорожают в два раза, однако жители столицы будут больше платить за услугу только с 2020 года, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.



По данным представителя мэрии Валдаса Юодиса, на этот раз все участники конкурса предложили более высокие цены на свои услуги, чем 2 года назад.



«Мэрия и «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» надеются, что улучшится и качество услуг. Вильнюсцы никаких перемен не почувствуют», – сказал В.Юодис.



По его словам, цена на услуги, установленная компаниями, входит в состав конечной стоимости услуги для жителей, поэтому с 2020 года услуга подорожает, новые тарифы будут утверждены 10 июля. Услуги компаний подорожают в два раза, однако жители столицы будут больше платить за услугу только с 2020 года, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.По данным представителя мэрии Валдаса Юодиса, на этот раз все участники конкурса предложили более высокие цены на свои услуги, чем 2 года назад.«Мэрия и «Vilniaus atliekų sistemos administratorius» надеются, что улучшится и качество услуг. Вильнюсцы никаких перемен не почувствуют», – сказал В.Юодис.По его словам, цена на услуги, установленная компаниями, входит в состав конечной стоимости услуги для жителей, поэтому с 2020 года услуга подорожает, новые тарифы будут утверждены 10 июля. В октябре 2017 года муниципалитет подписал договор на 5 лет с 3 компаниями – «Ekonovus», «Ecoservice» и «VSA Vilnius», однако вскоре «Ecoservice» и «VSA Vilnius» заявили, что работают убыточно и не хотят поставлять услуги по такой цене. Городские власти объявили новый конкурс. Соответственно муниципалитет пересмотрел цены, сейчас они в два раза выше, чем два года назад, рассказал В.Юодис.



С 2020 г. услуги не будет предоставлять компания «VSA Vilnius», которая сейчас обслуживает центральную часть города. По словам Юодиса, компания участвовала и в этом конкурсе, но «Ekonovus» предложил более низкую цену. «Ekonovus» будет обслуживать и северную часть города, где сейчас работает «Ecoserviсe».



В.Юодис не стал уточнять, есть ли гарантия того, что в 2020 году или чуть позже победитель конкурса не заявит, что услуга вновь стала убыточной для компании. ru.delfi.lt со ссылкой на BNS Категории: дом и быт Ключевые слова: вывоз коммунальных отходов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 119 раз Комментарии