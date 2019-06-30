Янтарный мостик 🔊 Воспроизвести



Традиционно принимала в нём участие и довольно большая делегация из Литвы во главе с неформальным лидером литовской янтарной промышленности, организатором знаменитой янтарной выставки «Amber Trip» в Вильнюсе Гедрюсом Гунторюсом.



Автору этих строк, присутствовавшему на «Амберфоруме» в городе-курорте Светлогорске, где проходили главные его мероприятия, было интересно наблюдать за тем, как в эти дни особенно резким контрастом выглядят поступающие из Литвы в Калининградскую область сообщения с набившими уже оскомину призывами ряда наших политиков и чиновников «не пущать», «противостоять», «дать отпор» и прочее на фоне диалога профессионалов, проходившего в Калининградской области. Вторая половина прошлой недели была особенной для наших соседей из России – для Калининградской области. Здесь с 20 по 23 июня проходил IV Международный экономический форум янтарной отрасли.Традиционно принимала в нём участие и довольно большая делегация из Литвы во главе с неформальным лидером литовской янтарной промышленности, организатором знаменитой янтарной выставки «Amber Trip» в Вильнюсе Гедрюсом Гунторюсом.Автору этих строк, присутствовавшему на «Амберфоруме» в городе-курорте Светлогорске, где проходили главные его мероприятия, было интересно наблюдать за тем, как в эти дни особенно резким контрастом выглядят поступающие из Литвы в Калининградскую область сообщения с набившими уже оскомину призывами ряда наших политиков и чиновников «не пущать», «противостоять», «дать отпор» и прочее на фоне диалога профессионалов, проходившего в Калининградской области. Возможно, не все в Литве осведомлены о том, что янтарный рынок, переживавший в последние годы благодаря активности китайских бизнесменов самый настоящий бум, нынче упал, и довольно сильно. По оценке специалистов, с которыми удалось поговорить в Светлогорске корреспонденту «Обзора», падение это можно оценить, по самым оптимистичным вариантам, в



30-40%. А Литва, как известно, позиционирует себя как янтарный край. И не важно, что центр мировой добычи и торговли янтарём находится не у нас в Литве, где своего янтаря не добывают, поскольку попросту нет никаких его залежей, а в соседней Калининградской области.



Таким образом, получается, что представители янтарной промышленности Литвы и руководители литовских госструктур, декларирующие всяческую поддержку местным переработчикам, должны были быть, по идее, вдвойне заинтересованы в том, чтобы искать возможности хоть как-то смягчить удар, нанесённый нашим производителям падением янтарного рынка. Но мы по-прежнему держимся исключительно на энтузиазме отдельных подвижников. Что, впрочем, уже и не удивляет: вы когда-нибудь сталкивались с серьёзным анализом янтарной промышленности нашей страны именно как промышленности, как важной части общей экономики страны, проведённым, скажем, Министерством хозяйства Литвы? Мне, например, в этом плане не посчастливилось.



Во время «Янтарного форума» в Светлогорске поднималось немало вопросов, актуальных и для жителей Литвы. В частности, заходила речь и о том, что слишком много подделок янтаря появилось в последние годы, а это серьёзно подрывает доверие к солнечному камню. Должна ли Литва предпринимать какие-то меры противодействия пластмассовому «янтарю» или нас всё устраивает на этом направлении? Будем ждать, когда и туристы, посещающие Литву, начнут массово отворачиваться от нашей главной драгоценности?



Между тем в Светлогорске участники форума озвучивали конкретные предложения, касающиеся не только возврата доверия к янтарю, но об этом «Обзор» расскажет уже в следующем номере, в специальном репортаже. Александр ШАХОВ, Вильнюс - Светлогорск , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Калининград Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 114 раз Комментарии