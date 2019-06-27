Строитель космодрома Восточный получил условный срок за хищение 🔊 Воспроизвести © Фото: roscosmos.ru



Экс-директор ЗАО «ТМК», строившей космодром Восточный, приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает



Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мотостроительная компания» (ТМК), строившей космодром Восточный, Виктора Гребнева.



По данным следствия, Гребнев похитил более 288 млн рублей и нанес компании ущерб на 130 млн рублей. Бывший директор обвиняется в намеренном банкротстве предприятия и проходит по двум статьям ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ («растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство»). Экс-директор ЗАО «ТМК», строившей космодром Восточный, приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает ЗВЕЗДА Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мотостроительная компания» (ТМК), строившей космодром Восточный, Виктора Гребнева.По данным следствия, Гребнев похитил более 288 млн рублей и нанес компании ущерб на 130 млн рублей. Бывший директор обвиняется в намеренном банкротстве предприятия и проходит по двум статьям ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ («растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство»). Отмечается, что в период с 2012 по 2014 годы Гребнев заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства. Позднее выяснилось, что у компании была задолженность по зарплате перед 1100 работниками на сумму 61 млн рублей.



Прокуратура запросила для него восемь лет колонии, однако экс-строитель Восточного получил лишь условный срок.



«Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости представителя суда.



Также Гребневу назначено два года испытательного срока. Экс-директор своей вины не признал, заявив «Коммерсанту», что был единственным акционером своей компании и «не мог воровать у себя».



Ранее сообщалось, что подрядчика космодрома Восточный, гендиректора АО «Лео Телеком» Антона Новикова арестовали по обвинению в крупном хищении.



Космодром Восточный строят в Амурской области около города Циолковского. На его строительство потрачено около 92 млрд рублей. Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, возведение космодрома должно завершиться не позднее 2023 года. m.tvzvezda.ru Категории: экономика, чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, строительство, коррупция, приговор, космодром География: Россия — статья прочитана 196 раз Комментарии