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С днем рождения, Лионель!
Заработок Месси в 2 раза больше, чем у 1693 футболисток 7 топ-лиг мира. ООН призвала к равенству зарплат в мужском и женском спорте
Организация объединенных наций подняла проблему неравенства зарплат в мужском и женском футболе.
В твиттере ООН приводятся результаты прошлогоднего исследования, в котором говорится о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси с учетом бонусов зарабатывает в год около 84 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем сумма заработков всех 1693 футболисток из топ-7 лиг мира, составляющая 42,6 миллиона долларов.
— Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании UN_Women, добивающейся одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин, — говорится в сообщении ООН.
Лионель Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) — награды для лучшего футболиста мира.
24 июня, Лионелю Месси исполнилось 32 года. За карьеру он забил 671 гол в 820 матчах и завоевал со своими командами 36 трофеев.
Читать полностью: https://sport.tut.by/news/football/642908.html
Александр Шахов
Категории: спорт
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