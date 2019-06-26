Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в июне, по сравнению с маем этого года, вырос на 2 проц. пункт и составил 8%.



Индекс потребительского доверия в июне был самым высоким с начала 2013 года, отметил Департамент статистики.



В июне больше жителей оптимистично оценивали финансовое положение, как страны, так и домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.



В июне ППД в городе и на селе различался на 3 проц. пункта: в городе он составил 9%, а на селе – 6%. По сравнению с маем, индекс потребительского доверия в городе вырос на 2 проц. пункта, а не селе – на 1 проц. пункт.



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Компании General Financing, входящей в шведскую группу Esco Marginalen, выдана лицензия специализированного банка, сообщил Банк Литвы (Центробанк, БЛ). Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в июне, по сравнению с маем этого года, вырос на 2 проц. пункт и составил 8%.Индекс потребительского доверия в июне был самым высоким с начала 2013 года, отметил Департамент статистики.В июне больше жителей оптимистично оценивали финансовое положение, как страны, так и домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.В июне ППД в городе и на селе различался на 3 проц. пункта: в городе он составил 9%, а на селе – 6%. По сравнению с маем, индекс потребительского доверия в городе вырос на 2 проц. пункта, а не селе – на 1 проц. пункт.* * *Компании General Financing, входящей в шведскую группу Esco Marginalen, выдана лицензия специализированного банка, сообщил Банк Литвы (Центробанк, БЛ). Это уже четвертая компания, получившая такую лицензию в Литве. Она намерена предоставлять банковские услуги – принимать вклады от жителей, предоставлять потребительские кредиты и услуги лизинга. Лицензию предоставил Европейкой Центробанк по предложению БЛ.



General Financing, учрежденная в Литве в 2005 году, до сих пор предоставляла услуги потребительских кредитов и лизинга. Компании группы Esco Marginalen занимаются финансовой деятельностью в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве.



Ранее лицензии специализированного банка были выданы крупнейшей литовской кредитной унии Mano unija, учредившей компанию Mano bankas, а также стартапу финансовых технологий Revolut и European Merchant.



Сейчас БЛ вместе с ЕЦБ рассматривают еще четыре заявки на банковскую лицензию, из них три – на лицензию специализированного банка, и одну - на лицензию банка.



Возможность учредить в Литве специализированный банк появилась в начале 2017 года, когда вступили в силу соответствующие поправки к закону. Банки такого типа должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к банкам, однако для них предусмотрено более низкое требование уставного капитала – 1 млн евро, а также ограничивается право на инвестиционные услуги.



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Компания Cili pica, владеющая сетью пиццерий в Литве и Латвии, готовится к размещению эмиссии облигаций и надеется позаимствовать на рынке до 2 млн евро. Эти средства будут направлены на учреждение предприятий общественного питания в Балтийских странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Компания не детализирует, сколько ресторанов в регионе планирует приобрести, но якобы ведет переговоры со многими сетями общественного питания в Латвии и Эстонии.



Не публичное размещение облигаций Cili pica среди частных инвесторов в июне начала компания Orion Securities. Облигации Cili pica выпускаются впервые.



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На конкурсе закупки стальных труб для Польско-литовского газопровода (GIPL) в Литве победила польская компания Izostal, она выполнит работы за 31,9 млн евро (с НДС), сообщил оператор системы передачи природного газа Amber Grid.



"Мы выбрали одного из двух особо важных партнеров проекта GIPL, которые произведут и поставят труды для новой газовой перемычки с Польшей. Мы удовлетворены тем, что международный конкурс вызвал интерес солидных компаний. (...) Вскоре надеемся объявить и победителя конкурса работ подряда GIPL", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Саулюс Билис.



Во вторник правление литовской компании разрешило подписать договор с Izostal, его еще должны одобрить акционеры на собрании 23 июля.



В конкурсе на закупку труб участвовали 4 компании, а его победитель поставит трубы протяженностью 165 км и диаметром 700 мм для газопровода на литовской территории, от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до литовско-польской границы в Лаздийском районе.



После подписания обоих договоров – поставки труд и работ подряда – начнется прокладка газопровода. Ожидается, что смычка начнет действовать в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро. Его мощности позволят транспортировать в направлении Балтийских стран до 27 тераватт-часов газа в год, в польском направлении – до 21 тераватт-часов, а рынки газа Балтийских стран станут частью рынка газа Евросоюза.



Проект GIPL компания Aber Grid реализует совместно с польским оператором системы передачи газа Gaz-System.



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Американский гигант оптовой торговли лекарствами McKesson открыл новый офис в Вильнюсе и в будущем планирует конкурировать на фармацевтическом рынке страны.



Офис McKesson Business Services Lithuania в Вильнюсе сначала будет предоставлять финансовые услуги, совершенствовать финансовые операции компании, утверждают его представители. Компания не комментирует дальнейшие свои планы, инвестиции и количество новых рабочих мест.



"Мы пришли, чтобы здесь остаться", – сказал журналистам в среду руководитель McKesson Europe по вопросам коммуникации Марк Бундер.



По его словам, сейчас в офисе работает 41 человек.



Финансовый директор McKesson Europe Алэйн Вахон сказал, что решение компании открыть новый офис в Литве планировалось еще в прошлом году, а Вильнюс был избран экспертами после оценки различных городов и предложения специалистов.



McKesson - одна из крупнейших фармацевтических компаний в США, а по выручке 2018 года в списке крупнейших мировых компаний она была на 13 месте, наряду с Apple, Glencore или Samsung.



По данным финансового года периода 2017-2018, который начинается в апреле и завершается в марте следующего года McKesson получила 208,4 млрд долларов США доходов – на 5% больше, чем в предыдущий финансовый год (198,5 млрд долларов СШАų). Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии