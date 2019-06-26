Минюст Литвы: критика по закрытию Лукишской тюрьмы – необоснованная 🔊 Воспроизвести



Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс назвал необоснованной и неожиданной критику по поводу процесса закрытия Лукишской тюрьмы-СИЗО.



"У нас есть поддержка общественности, у нас есть поддержка правительства. Мы решительны и идем по пути западного государства. Лукишской тюрьмы в центре Вильнюса не будет – мы держимся твердо. Все уже запланировано и почти сделано. Мы придерживаемся той же позиции, что в июле Лукишской тюрьмы не будет", – сказал BNS в среду Э. Янкявичюс.



В среду портал новостей 15min.lt сообщил, что сотрудники системы министерства внутренних дел и прокуроры предупреждают о выросших затратах и трудовой нагрузке по причине решения министерства юстиции закрыть с июля Лукишскую тюрьму, которая находится в самом центре столицы рядом с парламентом.



Представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что по причине закрытия тюрьмы полиция сталкивается с ростом финансовых затрат и организационным бременем.



"Все на своих местах, все планы есть и все идет своим чередом. Я не знаю, какие должностные лица так говорят. Это субъективное мнение", – сказал Э. Янкявичюс.



Он добавил, что вопросы закрытия Лукишской тюрьмы-СИЗО согласовывались с главами правоохранительных ведомств, а также о ситуации "информированы министр внутренних дел и премьер-министр".



Министр обещает закрыть Лукишскую тюрьму в июле, однако точную дату пока не называет. Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс назвал необоснованной и неожиданной критику по поводу процесса закрытия Лукишской тюрьмы-СИЗО."У нас есть поддержка общественности, у нас есть поддержка правительства. Мы решительны и идем по пути западного государства. Лукишской тюрьмы в центре Вильнюса не будет – мы держимся твердо. Все уже запланировано и почти сделано. Мы придерживаемся той же позиции, что в июле Лукишской тюрьмы не будет", – сказал BNS в среду Э. Янкявичюс.В среду портал новостей 15min.lt сообщил, что сотрудники системы министерства внутренних дел и прокуроры предупреждают о выросших затратах и трудовой нагрузке по причине решения министерства юстиции закрыть с июля Лукишскую тюрьму, которая находится в самом центре столицы рядом с парламентом.Представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что по причине закрытия тюрьмы полиция сталкивается с ростом финансовых затрат и организационным бременем."Все на своих местах, все планы есть и все идет своим чередом. Я не знаю, какие должностные лица так говорят. Это субъективное мнение", – сказал Э. Янкявичюс.Он добавил, что вопросы закрытия Лукишской тюрьмы-СИЗО согласовывались с главами правоохранительных ведомств, а также о ситуации "информированы министр внутренних дел и премьер-министр".Министр обещает закрыть Лукишскую тюрьму в июле, однако точную дату пока не называет. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: тюрьма, Лукишкес, Минюст, перенос География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии