Читайте в завтрашнем номере «Обзора»: электронная виза в Калининград 🔊 Воспроизвести Андрей Ермак



С первого июля жители Литвы смогут посещать соседнюю Калининградскую область на гораздо более выгодных условиях: им не придётся подавать бумажные документы в российское посольство, в Генеральное консульство в Клайпеде или прибегать для этого к услугам туристических фирм.



Со второго полугодия гражданам Литвы, желающим посетить западный российский эксклав, будет достаточно воспользоваться электронной визой. Сообщение об этом в последние дни вызвало живейший интерес в нашей стране. Поэтому корреспондент «Обзора» попросил министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея ЕРМАКА поделиться подробностями новшества.



- Андрей Викторович, изложите, пожалуйста, суть нововведения так, чтобы она была понятна даже тем, кто ничего не слышал до этого о предстоящих переменах на литовско-российской границе.



- Если Литва попадёт в окончательный список, который будет опубликован 1-го июля, то на сайте МИДа Российской Федерации жители вашей страны смогут...



А что смогут жители Литвы, читайте завтра в свежем номере газеты "Обзор"! С первого июля жители Литвы смогут посещать соседнюю Калининградскую область на гораздо более выгодных условиях: им не придётся подавать бумажные документы в российское посольство, в Генеральное консульство в Клайпеде или прибегать для этого к услугам туристических фирм.Со второго полугодия гражданам Литвы, желающим посетить западный российский эксклав, будет достаточно воспользоваться электронной визой. Сообщение об этом в последние дни вызвало живейший интерес в нашей стране. Поэтому корреспондент «Обзора» попросил министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея ЕРМАКА поделиться подробностями новшества.- Если Литва попадёт в окончательный список, который будет опубликован 1-го июля, то на сайте МИДа Российской Федерации жители вашей страны смогут... Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронная виза География: Россия, Калининград — статья прочитана 190 раз Комментарии