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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Читайте в завтрашнем номере «Обзора»: электронная виза в Калининград
С первого июля жители Литвы смогут посещать соседнюю Калининградскую область на гораздо более выгодных условиях: им не придётся подавать бумажные документы в российское посольство, в Генеральное консульство в Клайпеде или прибегать для этого к услугам туристических фирм.
Со второго полугодия гражданам Литвы, желающим посетить западный российский эксклав, будет достаточно воспользоваться электронной визой. Сообщение об этом в последние дни вызвало живейший интерес в нашей стране. Поэтому корреспондент «Обзора» попросил министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея ЕРМАКА поделиться подробностями новшества.
- Андрей Викторович, изложите, пожалуйста, суть нововведения так, чтобы она была понятна даже тем, кто ничего не слышал до этого о предстоящих переменах на литовско-российской границе.
- Если Литва попадёт в окончательный список, который будет опубликован 1-го июля, то на сайте МИДа Российской Федерации жители вашей страны смогут...
А что смогут жители Литвы, читайте завтра в свежем номере газеты "Обзор"!
Инф. «Обзора»
Категории: в России
Ключевые слова: Калининград, электронная виза
География: Россия, Калининград
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