Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> В Клайпеде скоро праздник

В Клайпеде скоро праздник

Подготовка к празднику




В клайпедском Центре национальных культур началась подготовка к празднику «День Семьи, Любви и Верности», который будет проходить уже восьмой раз. Это праздник православных святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.

Творческая команда активистов встречается как большая дружная семья, чтобы организовать семейное мероприятие для жителей и гостей города 8 июля 2019 года.

Провозглашая ценности семейных отношений, организаторы желают обратить внимание общественности на значимость семьи как одной из важнейших ячеек общества. Поэтому на празднике обязательно будут отмечены семьи с большим стажем, молодые семьи, многодетные семьи, многочисленные семьи.

Организаторы готовят интересную программу с играми, развлечениями, образовательными занятиями для детей и взрослых, которая начнётся с 17.00, а традиционное поздравление семьям с концертной программой, с 18.00.




С 16.45 начнётся регистрация участников. Символом праздника является летний цветок – ромашка. Будут отмечены семьи, которые придут со своим семейным отличительным акцентом (одинаковые майки, кепки, косынки, броши и т.д.).



Клайпедчане и гости города-порта, приходите 8 июля на праздник, который традиционно пройдёт во дворике Центра (ул. К.Донелайчё, 6Б).

Татьяна Соколова и команда



"Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: День семьи, Любви и Верности
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 26 июня, 12:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка