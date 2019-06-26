В Клайпеде скоро праздник 🔊 Воспроизвести Подготовка к празднику







В клайпедском Центре национальных культур началась подготовка к празднику «День Семьи, Любви и Верности», который будет проходить уже восьмой раз. Это праздник православных святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.



Творческая команда активистов встречается как большая дружная семья, чтобы организовать семейное мероприятие для жителей и гостей города 8 июля 2019 года.



Провозглашая ценности семейных отношений, организаторы желают обратить внимание общественности на значимость семьи как одной из важнейших ячеек общества. Поэтому на празднике обязательно будут отмечены семьи с большим стажем, молодые семьи, многодетные семьи, многочисленные семьи.



Организаторы готовят интересную программу с играми, развлечениями, образовательными занятиями для детей и взрослых, которая начнётся с 17.00, а традиционное поздравление семьям с концертной программой, с 18.00. Творческая команда активистов встречается как большая дружная семья, чтобы организовать семейное мероприятие для жителей и гостей города 8 июля 2019 года.Провозглашая ценности семейных отношений, организаторы желают обратить внимание общественности на значимость семьи как одной из важнейших ячеек общества. Поэтому на празднике обязательно будут отмечены семьи с большим стажем, молодые семьи, многодетные семьи, многочисленные семьи.Организаторы готовят интересную программу с играми, развлечениями, образовательными занятиями для детей и взрослых, которая начнётся с 17.00, а традиционное поздравление семьям с концертной программой, с 18.00.







С 16.45 начнётся регистрация участников. Символом праздника является летний цветок – ромашка. Будут отмечены семьи, которые придут со своим семейным отличительным акцентом (одинаковые майки, кепки, косынки, броши и т.д.).







Клайпедчане и гости города-порта, приходите 8 июля на праздник, который традиционно пройдёт во дворике Центра (ул. К.Донелайчё, 6Б).



Татьяна Соколова и команда







С 16.45 начнётся регистрация участников. Символом праздника является летний цветок – ромашка. Будут отмечены семьи, которые придут со своим семейным отличительным акцентом (одинаковые майки, кепки, косынки, броши и т.д.).Клайпедчане и гости города-порта, приходите 8 июля на праздник, который традиционно пройдёт во дворике Центра (ул. К.Донелайчё, 6Б). "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: День семьи, Любви и Верности География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 160 раз Комментарии