Загрузка... Борис Джонсон подрался с юной любовницей, пишет Guardian 🔊 Воспроизвести



Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон и его молодая подруга Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает



Как отмечается, сотрудники полиции срочно приехали по вызову соседей в дом Джонсона из-за якобы громких криков его подруги.



По словам источника, который живет в доме с Джонсоном, он услышал крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары». В какой-то момент было даже слышно, как Саймондс говорит Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры». Тогда сосед подошел к их квартире и постучал.



«Я надеялся, что кто-нибудь откроет дверь и скажет: У нас все хорошо. Я постучал три раза, и никто не подошел к двери», — продолжил источник.



Он подчеркнул, что записал все, что происходило в квартире Джонсона на диктофон. На записи можно услышать, как Джонсон отказывается покинуть квартиру и говорит подруге «сойти с ноутбука», прежде чем раздался громкий грохочущий звук. Также Саймондс ругается с политиком, так как он якобы испортил диван красным вином, говорится в газете.



Издание связалось с пресс-службой Джонсона, но комментария не получило.



Ранее сообщалось, что полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги. Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон и его молодая подруга Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает ГАЗЕТА Как отмечается, сотрудники полиции срочно приехали по вызову соседей в дом Джонсона из-за якобы громких криков его подруги.По словам источника, который живет в доме с Джонсоном, он услышал крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары». В какой-то момент было даже слышно, как Саймондс говорит Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры». Тогда сосед подошел к их квартире и постучал.«Я надеялся, что кто-нибудь откроет дверь и скажет: У нас все хорошо. Я постучал три раза, и никто не подошел к двери», — продолжил источник.Он подчеркнул, что записал все, что происходило в квартире Джонсона на диктофон. На записи можно услышать, как Джонсон отказывается покинуть квартиру и говорит подруге «сойти с ноутбука», прежде чем раздался громкий грохочущий звук. Также Саймондс ругается с политиком, так как он якобы испортил диван красным вином, говорится в газете.Издание связалось с пресс-службой Джонсона, но комментария не получило.Ранее сообщалось, что полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги. Загрузка... gazeta.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: драка, полиция, Британия, Джонсон, любовница — статья прочитана 175 раз Комментарии