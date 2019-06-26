Литва вооружается 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA



В Минобороны республики рассчитывают, что уже в нынешнем году число этих машин достигнет 15. В Литву доставили первые две боевые машины пехоты (БМП) Vilkas. Об этом сообщил



"После годичных интенсивных испытаний БМП Vilkas на немецких и голландских полигонах и в испытательных центрах началось серийное производство боевых машин для Вооруженных сил Литвы", — говорится в сообщении.



БМП Vilkas произвела немецкая компания ARTEC в соответствии с требованиями Вооруженных сил Литвы. Машины оснащены броневыми башнями израильского производства, тридцатимиллиметровыми пушками MK-44S и противотанковыми ракетами Spike LR, а также другим специализированным оборудованием и электронными системами. В Минобороны республики рассчитывают, что уже в нынешнем году число этих машин достигнет 15. В Литву доставили первые две боевые машины пехоты (БМП) Vilkas. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики."После годичных интенсивных испытаний БМП Vilkas на немецких и голландских полигонах и в испытательных центрах началось серийное производство боевых машин для Вооруженных сил Литвы", — говорится в сообщении.БМП Vilkas произвела немецкая компания ARTEC в соответствии с требованиями Вооруженных сил Литвы. Машины оснащены броневыми башнями израильского производства, тридцатимиллиметровыми пушками MK-44S и противотанковыми ракетами Spike LR, а также другим специализированным оборудованием и электронными системами.



Планируется, что уже в нынешнем году в Литве число этих машин достигнет 15.



В литовском оборонном ведомстве считают, что БМП Vilkas соответствует нуждам ВС Литвы как в сфере обороны, так и для участия в международных операциях.



"БМП Vilkas поступит на вооружение в механизированную пехотную бригаду "Железный волк", в батальоны имени великого князя литовского Альгирдаса и имени великой княгини Бируте", — сообщили в Минобороны.



Литва все чаще подписывает со странами НАТО, в частности с США, оборонные контракты, объясняя это якобы существующей "российской угрозой".



При этом в Москве не раз отмечали усиление присутствия альянса у западных границ РФ. Российское руководство неоднократно заявляло, что не собирается ни на кого нападать. В МИД РФ отмечали, что НАТО использует истерию Запада по поводу возможной "российской агрессии", чтобы стягивать как можно больше военной техники и контингентов к восточному флангу.



Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что военные расходы стран – участниц НАТО в прошлом году превысили один триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.



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Литовские вооруженные силы намерены потратить на новые вертолеты около 300 млн евро.



Эта сумма выяснилась из условий объявленного Минобороны конкурса по подготовке инвестиционного проекта приобретения универсальных вертолетов.



Сумма в 300 млн евро называется в качестве предварительной цены воздушных судов.



Представитель министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте сообщила BNS, что сейчас проводится анализ рынка, и нет решения о том, какие вертолеты закупать.



Универсальные вертолеты могут выполнять боевые задачи, транспортировку военных, операции поиска и спасения.



Она также сообщила, что процедуры закупки новых вертолетов начнутся в следующем году.



Сейчас у литовской армии три российских вертолета "Ми-8" и три французских Dauphin, они, в основном, применяются для поиска и спасения.



Планируется внести приобретение вертолетов в государственную программу инвестиций 2020 – 2022 годов. Закупка вертолетов будет одной из крупнейших для литовской армии. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: вооружение, закупки, вертолёты, БМП, минобороны География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии