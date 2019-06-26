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Литва вооружается

© Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA


В Минобороны республики рассчитывают, что уже в нынешнем году число этих машин достигнет 15. В Литву доставили первые две боевые машины пехоты (БМП) Vilkas. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

"После годичных интенсивных испытаний БМП Vilkas на немецких и голландских полигонах и в испытательных центрах началось серийное производство боевых машин для Вооруженных сил Литвы", — говорится в сообщении.

БМП Vilkas произвела немецкая компания ARTEC в соответствии с требованиями Вооруженных сил Литвы. Машины оснащены броневыми башнями израильского производства, тридцатимиллиметровыми пушками MK-44S и противотанковыми ракетами Spike LR, а также другим специализированным оборудованием и электронными системами.


Планируется, что уже в нынешнем году в Литве число этих машин достигнет 15.

В литовском оборонном ведомстве считают, что БМП Vilkas соответствует нуждам ВС Литвы как в сфере обороны, так и для участия в международных операциях.

"БМП Vilkas поступит на вооружение в механизированную пехотную бригаду "Железный волк", в батальоны имени великого князя литовского Альгирдаса и имени великой княгини Бируте", — сообщили в Минобороны.

Литва все чаще подписывает со странами НАТО, в частности с США, оборонные контракты, объясняя это якобы существующей "российской угрозой".

При этом в Москве не раз отмечали усиление присутствия альянса у западных границ РФ. Российское руководство неоднократно заявляло, что не собирается ни на кого нападать. В МИД РФ отмечали, что НАТО использует истерию Запада по поводу возможной "российской агрессии", чтобы стягивать как можно больше военной техники и контингентов к восточному флангу.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что военные расходы стран – участниц НАТО в прошлом году превысили один триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

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Литовские вооруженные силы намерены потратить на новые вертолеты около 300 млн евро.

Эта сумма выяснилась из условий объявленного Минобороны конкурса по подготовке инвестиционного проекта приобретения универсальных вертолетов.

Сумма в 300 млн евро называется в качестве предварительной цены воздушных судов.

Представитель министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте сообщила BNS, что сейчас проводится анализ рынка, и нет решения о том, какие вертолеты закупать.

Универсальные вертолеты могут выполнять боевые задачи, транспортировку военных, операции поиска и спасения.

Она также сообщила, что процедуры закупки новых вертолетов начнутся в следующем году.

Сейчас у литовской армии три российских вертолета "Ми-8" и три французских Dauphin, они, в основном, применяются для поиска и спасения.

Планируется внести приобретение вертолетов в государственную программу инвестиций 2020 – 2022 годов. Закупка вертолетов будет одной из крупнейших для литовской армии.
lt.sputniknews.ru bns.lt
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: вооружение, закупки, вертолёты, БМП, минобороны
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 июня, 10:30

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