Владельцы кафе в Тбилиси раскаялись за «оккупационный сбор» для россиян

Кафе EZO, которое на следующий день после прекращения авиасообщения между Россией и Грузией объявило о 20-процентном «оккупационном сборе» для всех россиян, отменило свое решение. Владельцы кафе признали, что это была ошибка, сделанная на горячую голову, сообщает



Пост в социальных сетях о сборе для русскоязычных посетителей кафе EZO удалило меньше чем через сутки, однако владельцы – семейная пара Гио и Кристо – все равно стали объектами травли и сожалеют о своем решении, пишет «Новая газета».



«На горячую голову делаются ошибки, эмоции были сильны. Было трудно сформулировать мысль, чтобы никого не задеть. Нам обидно, когда туристы не просто просят, а требуют русское меню, требуют, чтобы мы говорили на русском. Ведь эти люди, несмотря на оккупацию, приезжают, отдыхают – а сочувствия к нашей боли нет», – заявил Гио.

При этом он подчеркнул, что «никому никогда не отказывает в разговоре на русском».



Кристо сказала, что не ожидала такой агрессивной реакции.



«Мы извиняемся перед каждым, кому это показалось оскорбительным. Нас теперь называют русофобами, фашистами. Я грузинка, но у меня одна бабушка армянка, другая русская, у сестер мужья – турки, у нас интернациональная семья – как мы можем быть националистами и шовинистами?» – заявила она.



Теперь перед входом в Ezo висит плакат на английском: «Знаете ли вы, что Россия – оккупант?». Варианты ответов. «Да» – "You are welcome", «Нет» – «Мы можем объяснить или выбирайте другой ресторан».



Ранее сообщалось, что кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан EZO в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов. Они мотивировали это тем, что Россия является «оккупантом».



21 июня президент Владимир Путин на фоне антироссийских акций подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.