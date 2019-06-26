Скандал: в Киеве суд вернул старые названия проспектам Бандеры и Шухевича 🔊 Воспроизвести



Суд признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича, сообщает



25 июня, во вторник, Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.



Стало известно, что судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак удовлетворила иск ряда общественных организаций о признании незаконным переименования двух киевских проспектов в честь руководителей национально-освободительной борьбы середины XX века Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет Суд признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича, сообщает ГЛАВРЕД 25 июня, во вторник, Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.Стало известно, что судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак удовлетворила иск ряда общественных организаций о признании незаконным переименования двух киевских проспектов в честь руководителей национально-освободительной борьбы середины XX века Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет Гордон Запись оглашения резолютивной части решения разместил в Facebook адвокат Дмитрий Беловчук.







Напомним, ранее в Харькове возник скандал из-за маршала Жукова. 19 июня горсовет Харьков большинством голосов решил переименовать проспект имени Петра Григоренко на маршала Жукова: за – 59 депутатов, против – 13



Также ранее в Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана.



Кроме того, ранее в Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна.



До этого в столице улицу маршала Георгия Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины. glavred.info Категории: политика, общество, история Ключевые слова: улицы, Бандера, декоммунизация, Шухевич, названия География: Украина, Киев — статья прочитана 291 раз Комментарии