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Скандал: в Киеве суд вернул старые названия проспектам Бандеры и Шухевича



Суд признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича, сообщает ГЛАВРЕД.

25 июня, во вторник, Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Стало известно, что судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак удовлетворила иск ряда общественных организаций о признании незаконным переименования двух киевских проспектов в честь руководителей национально-освободительной борьбы середины XX века Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет Гордон.
Запись оглашения резолютивной части решения разместил в Facebook адвокат Дмитрий Беловчук.



Напомним, ранее в Харькове возник скандал из-за маршала Жукова. 19 июня горсовет Харьков большинством голосов решил переименовать проспект имени Петра Григоренко на маршала Жукова: за – 59 депутатов, против – 13

Также ранее в Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана.

Кроме того, ранее в Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна.

До этого в столице улицу маршала Георгия Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины.
glavred.info
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: улицы, Бандера, декоммунизация, Шухевич, названия
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 26 июня, 10:00

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