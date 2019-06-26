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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кто и как голосовал в ПАСЕ за возращение России
После решения ПАСЕ допустить Россию к работе в июньскую сессию Украина отозвала своего представителя при Совете Европы для консультаций, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Во вторник делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев намерен добиваться приостановки и ограничения полномочий России в Парламентской ассамблее. А оппоненты украинского президента Владимира Зеленского уже обвинили главу государства в бездействии. Как считают эксперты, украинцы не смогут помешать возвращению полномочий российской делегации даже во время второго голсования.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение
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