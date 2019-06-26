Кто и как голосовал в ПАСЕ за возращение России 🔊 Воспроизвести



После решения ПАСЕ допустить Россию к работе в июньскую сессию Украина отозвала своего представителя при Совете Европы для консультаций, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Во вторник делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев намерен добиваться приостановки и ограничения полномочий России в Парламентской ассамблее. А оппоненты украинского президента Владимира Зеленского уже обвинили главу государства в бездействии. Как считают эксперты, украинцы не смогут помешать возвращению полномочий российской делегации даже во время второго голсования.















После решения ПАСЕ допустить Россию к работе в июньскую сессию Украина отозвала своего представителя при Совете Европы для консультаций, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Во вторник делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев намерен добиваться приостановки и ограничения полномочий России в Парламентской ассамблее. А оппоненты украинского президента Владимира Зеленского уже обвинили главу государства в бездействии. Как считают эксперты, украинцы не смогут помешать возвращению полномочий российской делегации даже во время второго голсования. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение — статья прочитана 187 раз Комментарии