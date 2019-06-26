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Президент Словакии высказалась за сотрудничество с Россией
Новый президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за развитие диалога с Россией. Об этом она заявила после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены... Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права», — цитирует её RT со ссылкой на РИА Новости.
В ходе беседы Столтенберг и Чапутова обсудили, в частности, «нарушение Россией ДРСМД», а также «важность совместного решения вопроса о том, как НАТО будет реагировать» на появление у России новых ракет.
В марте в Словакии прошли президентские выборы. Победу на них одержала активистка и юрист Зузана Чапутова. Представитель внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» уверенно опередила соперника по второму туру голосования, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича — 58,4% голосов против 41,6%.
russian.rt.com
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