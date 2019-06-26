Загрузка... Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС 🔊 Воспроизвести



Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, передает



Он побил рекорд россиянина Юрия Маленченко, который за пять полетов провел на МКС 702 дня.



Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.



"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", - приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.



Отмечается, что Кононенко уже прибыл из Казахстана в подмосковный Звездный городок, где в течение нескольких недель за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Затем он пройдет послеполетную реабилитацию в одном из санаториев Сочи. Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, передает РИА Новости Он побил рекорд россиянина Юрия Маленченко, который за пять полетов провел на МКС 702 дня.Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС."С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", - приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.Отмечается, что Кононенко уже прибыл из Казахстана в подмосковный Звездный городок, где в течение нескольких недель за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Затем он пройдет послеполетную реабилитацию в одном из санаториев Сочи. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, технологии Ключевые слова: космос, космонавт, рекорд, МКС — статья прочитана 122 раза Комментарии