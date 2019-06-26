Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев



Американская газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить Крым, сообщает



Как пишет автор статьи Джеф Опдайк, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, "настоящая красота" и "нетронутая аутентичность". С начала года журналист посетил регион уже пять раз и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые "брезгуют подпитывать экономику спорной территории".



Опдайк отметил, что с момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны. Сами крымчане тоже говорят, что теперь "живут лучше, чем пять лет назад", подчеркнул автор публикации. Американская газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить Крым, сообщает РИА Новости Как пишет автор статьи Джеф Опдайк, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, "настоящая красота" и "нетронутая аутентичность". С начала года журналист посетил регион уже пять раз и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые "брезгуют подпитывать экономику спорной территории".Опдайк отметил, что с момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны. Сами крымчане тоже говорят, что теперь "живут лучше, чем пять лет назад", подчеркнул автор публикации. Журналист рекомендует туристам начать свое путешествие с Ялты, которую он сравнивает с американской Санта-Барбарой. В список самых важных достопримечательностей полуострова он включил Воронцовский и Ливадийский дворцы, гору Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Балаклавские штольни, винодельческий завод "Массандра", Генуэзскую крепость в Судаке.



В конце статьи Опдайк прилагает справочную туристическую информацию и инструкцию, как добраться на полуостров из Соединенных Штатов, с ценами на автобусы из Симферополя до Ялты. Журналист напоминает читателям о необходимости получить российскую визу и запастись наличными. Кроме того, он приводит отели, где можно остановиться на полуострове, и список кафе и ресторанов.



Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, аналитика, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 137 раз Комментарии