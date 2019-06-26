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В Латвии предложили снизить акциз на пиво
Министр земледелия Латвии Каспарс Герхардс подал на рассмотрение Сейма предложение о снижении акцизного налога на пиво, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Mixnews.lv.
По данным портала, аналогичное предложение также поступило от парламентария Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян).
Политики предложили снизить минимальную акцизную ставку на 100 литров пива с нынешних 14,9 евро до 12,5. Также предлагается снизить ставку на процент объема спирта с 8,1 евро до 6,8.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам рассмотрит соответствующие предложения на заседании 27 июня.
Напомним, ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%.
20 июня в ответ на решение эстонской стороны латвийский парламент в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%.
novayagazeta.ee
Категории: экономика, в странах Балтии
География: Латвия
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