Электроэнергия за неделю подешевела во всех странах Балтии – Elektrum Lietuva 🔊 Воспроизвести



Электроэнергия на прошлой неделе немного подешевела во всех странах Балтии, а в Северных странах она подорожала, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



На прошлой неделе по сравнению с предыдущей средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 0,9% и составила 45,93 евро за мегаватт-час, а в Эстонии электроэнергия подешевела на 1,5% до 45,67 евро за мегаватт-час. В целом во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на примерно на 4,5% до 29,39 евро за мегаватт-час.



По словам экспертов Elektrum Lietuva, рост цен в Северных странах на прошлой неделе обусловлен снижением уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций из-за небольшого количества осадков, этому же способствовали сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроустановках и рост цен на сырье, используемое для выработки электроэнергии. Электроэнергия на прошлой неделе немного подешевела во всех странах Балтии, а в Северных странах она подорожала, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.На прошлой неделе по сравнению с предыдущей средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 0,9% и составила 45,93 евро за мегаватт-час, а в Эстонии электроэнергия подешевела на 1,5% до 45,67 евро за мегаватт-час. В целом во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на примерно на 4,5% до 29,39 евро за мегаватт-час.По словам экспертов Elektrum Lietuva, рост цен в Северных странах на прошлой неделе обусловлен снижением уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций из-за небольшого количества осадков, этому же способствовали сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроустановках и рост цен на сырье, используемое для выработки электроэнергии. 17-23 июня потребление электричества в странах Балтии сократилось на 3% до 490 гигаватт-часов. В Литве этот показатель уменьшился на 3% до 225 гигаватт-часов, в Эстонии – на 6% до 132 гигаватт-часов, а в Латвии потребление электроэнергии возросло на 1% до 133 гигаватт-часов.



Объемы выработки электроэнергии за неделю в странах Балтии сократились на 6% до 212 гигаватт-часов. В Литве выработка сократилась на 16% до 50 гигаватт-часов, в Латвии – на 4% до 102 гигаватт-часов, а в Эстонии – на 2% до 60 гигаватт-часов.



За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 43% необходимой им электроэнергии. В Литве выработано 22% необходимой стране электроэнергии, в Латвии – 77%, в Эстонии – 45%. BNS Категории: экономика Ключевые слова: цены, электроэнергия География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии