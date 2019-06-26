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АСЛ приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина Романа Шешеля.

"Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.

Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.

Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 июня, 09:30

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