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АСЛ приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина
Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина Романа Шешеля.
"Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.
Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.
Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.
Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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