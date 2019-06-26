АСЛ приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина 🔊 Воспроизвести



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина Романа Шешеля.



"Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.



Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.



Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.



Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал. Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России клайпедчанина Романа Шешеля."Сегодня состоялось первое заседание, началось рассмотрение дела. Во время заседания решались процессуальные вопросы", – информировала BNS представитель суда Вилма Буденене.Следующее заседание в деле намечено на сентябрь.Р. Шешель в апреле был осужден Клайпедским окружным судом на семь лет лишения свободы за то, что собирал данные о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.Во время рассмотрения дела судом первой инстанции он вину не признал. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии