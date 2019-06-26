Русский вернисаж шествует по Литве

В центре города, в Доме культуры, будут представлены работы известных мастеров: членов союза художников России и Белоруссии - народного художника России В.Миронова, заслуженных художников России А.Чагадаева, Н.Желтушко, Н.Буртова, Е.Моисеева, а также В.Богатырева, Р.Борисова, Ю.Григоровича, В.Лукьян, В.Кондрусевича, В.Голуб.В экспозиции также будут работы хорошо известных в Литве местных авторов Т.Мазаевой, Н.Рябчук, В.Пустового, А.Осина, А.Балахович, А.Цесюлевич, В.Полищук, Н.Зузо-Клубина, В.Ивановского.Отдельно стоит отметить кованые изделия с витражом Ю.Егорова.

Особенностью выставки станут работы Й.Пранцкявичуса и председателя союза польских художников в Литве Д.Липской. Куратор выставки Валерий Серёгин отметил, что "Русский вернисаж" в Укмерге стал доброй традицией. При этом огромную помощь Союзу Русских литераторов и художников РАРОГ в организации и проведении вернисажа оказывают Ю.Казенас и Э.Дарулис.- Думаю, что посетители выставки по достоинству оценят их труд и скажут большое человеческое "Спасибо!", - выразил надежду В.Серёгин.