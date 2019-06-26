«Это развал Евросоюза». Представители стран Балтии оценили возвращение России в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла историческую резолюцию, позволяющую России вновь вернуться к полноценной работе в организации, невзирая на то, что украинский кризис до сих пор не разрешен. Решение о восстановлении РФ в правах поддержали около 70 процентов депутатов. В роли непримиримых противников такого шага стали делегаты от Украины, Грузии и стран Балтии, сообщает



Во вторник ночью, 25 июня, после почти девятичасового обсуждения, депутаты одобрили документ, вновь открывший путь российским представителем в этот Совет Европы. В голосовании участвовали 190 депутатов. 118 из них поддержали резолюцию, 62 были против, воздержались 10. Представители разных политических сил от каждой из стран голосовали по-разному. Единодушие продемонстрировали лишь делегаты от Украины, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, независимо от принадлежности к той или иной партии. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла историческую резолюцию, позволяющую России вновь вернуться к полноценной работе в организации, невзирая на то, что украинский кризис до сих пор не разрешен. Решение о восстановлении РФ в правах поддержали около 70 процентов депутатов. В роли непримиримых противников такого шага стали делегаты от Украины, Грузии и стран Балтии, сообщает НГ-Балтия Во вторник ночью, 25 июня, после почти девятичасового обсуждения, депутаты одобрили документ, вновь открывший путь российским представителем в этот Совет Европы. В голосовании участвовали 190 депутатов. 118 из них поддержали резолюцию, 62 были против, воздержались 10. Представители разных политических сил от каждой из стран голосовали по-разному. Единодушие продемонстрировали лишь делегаты от Украины, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, независимо от принадлежности к той или иной партии. Суть конфликта



Напомним, что в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма члены ПАСЕ дважды, в 2014 и 2015 годах, ограничивали права России в ассамблее, в частности — голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и комиссара по правам человека. В знак протеста российская делегация перестала в 2016 году ездить в Страсбург, а с 2017 гола платить взносы в бюджет СЕ. Долг России перед организацией составляет 75 млн евро. Теперь представители РФ без каких либо условий вновь получат все утерянные права.



Кстати, уже сегодня российские парламентарии приступят к полноценной работе в СЕ. Делегация представителей от Совета Федерации и Госдумы во главе с Сергеем Кисляком и Петром Толстым уже прибыла в Страсбург.



Своих не бросаем



Продолжительные горячие дебаты и заявления представителей Украины не повлияли на окончательный результат. За возвращение России утерянных прав голосовало большинство представителей и Западной, и Южной, и Северной, и Центральной Европы. Даже один делегат от Польши поддержал «пророссийскую» резолюцию. Единым фронтом в поддержку украинских коллег выступили лишь литовцы, латыши и эстонцы. Последние рассчитывали на иной результат, по крайней мере, не думали, что перевес голосов в пользу упомянутой резолюции не будет столь внушительным.



Литовскую делегацию в ПАСЕ представили депутаты Сейма Эмануэлис Зингерис и Кястутис Масюлис (консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы»), Альгирдас Буткявичюс (Социал-демократическая партия труда), Эгидиюс Варейкис («Союз крестьян и «зеленых» Литвы), Рита Тамашунене (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей»). Все голосовали против резолюции.



«Представители литовской делегации голосовали «против», поскольку Москва не придерживается мирных соглашений для того, чтобы покончить конфликт на востоке Украины», — написал экс-премьер (2012-2016) Альгирдас Буткявичюс на своей странице в Facebook по итогам голосования.



Многолетний представитель Литвы в ПАСЕ консерватор Эмануэлис Зингерис резко раскритиковал решение своих коллег, заявив, что сегодня Европа по сути наплевала на все созданные ей же правовые механизмы.



«Возвращение российской делегации без каких-либо скидок утверждает теорему о том, что русских и дальше поощряют игнорировать санкции, так как теперь они могут сказать, что пять лет уже прошло, а все ваши санкции не работают», — выступил Эмануэлис Зингерис с видеообращением в соцсетях, охарактеризовав случившееся как «развал Евросоюза», а также напомнив, что часть российских депутатов, которые прибыли Страсбург уже в качестве полноправных участников, находятся под санкциями.



От Латвии против проголосовали также проголосовали «против» все три делегата — Борис Цилевич (Социал-демократическая партия «Согласие»), Мария Голубева («Развитие/За!») и Линда Озола (Новая консервативная партия). Соцдем Цилевич, несмотря на то, что партию «Согласие» нередко обвиняют в пророссийскости, в ходе заседания заявил, что Европа пошла по пути двойных стандартов, так как в России игнорируются права человека.



«Наша добрая воля у них используется только для пропаганды! (...) Как мы сможем критиковать другие страны, если смотрим сквозь пальцы на более серьезные нарушения России?» — задался риторическим вопросом Борис Цилевич.



Эстонскую сторону представляли соцдем Индрек Саар, Ээрик-Нийлес Кросс (либеральная Партия реформ) и Райво Тамм (консервативная партия «Отечество»). По мнению Кросса, данная резолюция серьезно подрывает авторитет организации и дает крайне негативный сигнал защитниками прав человека во всем мире.



Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал итоги голосования на своей страничке в Twitter следующим образом: «Позволить России занять место за столом ПАСЕ является неприемлемым! Это идет вразрез с европейскими ценностями и принципами безопасности. Агрессия в Украине и Грузии продолжается до сих пор».



Совет Европы — старейшая в Европе межправительственная организация, которая объединяет 47 государств, включая Россию. Она была создана в 1949 году для защиты прав человека, демократии и верховенства права. РФ присоединилась к СЕ в 1996 году. В ПАСЕ входят депутаты из стран-участниц. novayagazeta.ee Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение — статья прочитана 195 раз Комментарии