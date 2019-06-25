Не проживал в Украине 5 лет. ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Шарию 🔊 Воспроизвести Анатолий Шарий, блогер



Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации на досрочные выборы в Раду украинскому журналисту и известному блогеру Анатолию Шарию, на том основании, что он последние 5 лет проживает за рубежом, передает



Об этом вчера, 24 июня, сообщила пресс-служба ЦИК.



"Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А.А. и Евтухову Е. А., включенным в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - сказано в сообщении. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации на досрочные выборы в Раду украинскому журналисту и известному блогеру Анатолию Шарию, на том основании, что он последние 5 лет проживает за рубежом, передает СТРАНА Об этом вчера, 24 июня, сообщила пресс-служба ЦИК."Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А.А. и Евтухову Е. А., включенным в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - сказано в сообщении. Основанием для отказа стало несоответствие требованию Конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной Рады, которое требует проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет.



"По информации из открытых источников, Шарий более пяти лет назад выехал за границу и длительное время проживает за пределами Украины. Имеющиеся в наличии у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания на Украине на протяжении последних пяти лет", - заявили на заседании ЦИК.



Отметим, что популярный блогер Шарий, по данным СМИ, в 2012 году получил статус беженца в Евросоюзе и с тех пор постоянно проживает за пределами Украины.



Напомним, что внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.



Ранее "Страна" в материале "ЦИК ушел в отказ" выяснила, почему отлучили от выборов Саакашвили, Клюева и Парасюка. strana.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, ВР, ЦИК, Шарий География: Украина — статья прочитана 135 раз Комментарии