Главная >> Новости >> политика, чп и криминал >> В литовской Паланге были задержаны восемь нетрезвых британских военных

В литовской Паланге были задержаны восемь нетрезвых британских военных

учения НАТО на пляжах Паланги


В воскресенье утром в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных.

Как сообщил Департамент полиции, около 5 час. 39 минут на центральной улице им. Й. Басанавичюса между мужчинами произошел конфликт, в результате которого задержали британцев.

В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.

На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: нато, военные, пьянка, дебош
География: Литва
статья прочитана 275 раз
добавлена вчера, 25 июня, 17:30

Комментарии

interested
25 июня, 17:43
#
Трезвых британцев не бывает. ))
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка