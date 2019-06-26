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В литовской Паланге были задержаны восемь нетрезвых британских военных
В воскресенье утром в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных.
Как сообщил Департамент полиции, около 5 час. 39 минут на центральной улице им. Й. Басанавичюса между мужчинами произошел конфликт, в результате которого задержали британцев.
В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.
На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
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25 июня, 17:43
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Трезвых британцев не бывает. ))
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