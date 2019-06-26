В литовской Паланге были задержаны восемь нетрезвых британских военных 🔊 Воспроизвести учения НАТО на пляжах Паланги



В воскресенье утром в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных.



Как сообщил Департамент полиции, около 5 час. 39 минут на центральной улице им. Й. Басанавичюса между мужчинами произошел конфликт, в результате которого задержали британцев.



В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.



На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция. В воскресенье утром в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных.Как сообщил Департамент полиции, около 5 час. 39 минут на центральной улице им. Й. Басанавичюса между мужчинами произошел конфликт, в результате которого задержали британцев.В отношении двух военных заведено досудебное расследование в связи с нарушением общественного порядка. Степень их опьянения составляла 1,56 промилле и 2,03 промилле.На шесть других военных составлены протоколы об административных правонарушениях. У них выявлено от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет военная полиция. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: нато, военные, пьянка, дебош География: Литва — статья прочитана 275 раз Комментарии