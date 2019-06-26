Минздрав Литвы не будет инициировать реформу больниц, если не будет одобрения коалиции 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига не будет инициировать больничную реформу, если по этому вопросу не будет соглашения правящей коалиции, заявила во вторник представитель министра по связям с общественностью.



"Министр А. Вярига сам не будет инициировать эту реформу", – сказала BNS советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене.



"Но, если правящая коалиция едино договорится о том, что она нужна, и будут созданы правовые предпосылки для ее начала, министр с удовольствием возьмется за лидерство, что не раз уже декларировал", – добавила она.



По утверждению представителя по связям с общественностью, прежние усилия А. Вяриги инициировать "хоть не популярную, но очень нужную стране" реформу в здравоохранении были безрезультатными. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига не будет инициировать больничную реформу, если по этому вопросу не будет соглашения правящей коалиции, заявила во вторник представитель министра по связям с общественностью."Министр А. Вярига сам не будет инициировать эту реформу", – сказала BNS советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене."Но, если правящая коалиция едино договорится о том, что она нужна, и будут созданы правовые предпосылки для ее начала, министр с удовольствием возьмется за лидерство, что не раз уже декларировал", – добавила она.По утверждению представителя по связям с общественностью, прежние усилия А. Вяриги инициировать "хоть не популярную, но очень нужную стране" реформу в здравоохранении были безрезультатными. Так министерство реагировало на заявление лидера партии "Порядок и справедливость" Рямигиюса Жямайтайтиса о том, что на переговорах о правящей коалиции договорились не выдвигать реформу районных больниц.



"Одним из наших требований было, (…) чтобы не выдвигалась реорганизация районных больниц, и чтобы районные больницы не закрывались. В переговорной группе было достигнуто такое соглашение", – сказал журналистам Р. Жямайтайтис.



В этом году Еврокомиссия констатировала, что Литве было бы полезно консолидировать сеть больниц. По мнению должностных лиц из Брюсселя, здравоохранение в Литве недостаточно эффективное, большое внимание уделяется дорогому лечению в больницах, и слишком мало – первичному здравоохранению, превенции болезней, в секторе недостаточный контроль качества, лечащиеся застрахованные лица должны доплачивать достаточно много собственных средств. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: реформа, минздрав, больницы География: Литва — статья прочитана 220 раз Комментарии