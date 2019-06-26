Трамп заявил, что другие страны должны платить США за защиту танкеров 🔊 Воспроизвести Дональд Трамп



США обвиняют Иран в нападении на два танкера в стратегическом Ормузском проливе, пишет



Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США не должны защищать корабли в стратегическом Ормузском проливе, если другие страны не будут им за это платить.



На прошлой неделе США обвинили Иран в минировании двух нефтяных танкеров неподалеку от Ормузского пролива и нагнетании напряженности в регионе, который имеет очень важное значение для мирового энергетического рынка.



По словам Трампа, через пролив поступает большая часть нефти, импортируемой Китаем и Японией. «Всем этим странам следует защищать собственные корабли на этом маршруте, который всегда был опасным».



Президент добавил, что США «даже необязательно присутствовать» в регионе в силу наличия собственных обширных энергоресурсов.



В одном из твитов Трамп также обозначил требование Вашингтона к Тегерану: «Никакого ядерного оружия и больше никакого спонсирования террора!»



Иран отвергает обвинения в нападении на танкеры. США обвиняют Иран в нападении на два танкера в стратегическом Ормузском проливе, пишет ГОЛОС АМЕРИКИ Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США не должны защищать корабли в стратегическом Ормузском проливе, если другие страны не будут им за это платить.На прошлой неделе США обвинили Иран в минировании двух нефтяных танкеров неподалеку от Ормузского пролива и нагнетании напряженности в регионе, который имеет очень важное значение для мирового энергетического рынка.По словам Трампа, через пролив поступает большая часть нефти, импортируемой Китаем и Японией. «Всем этим странам следует защищать собственные корабли на этом маршруте, который всегда был опасным».Президент добавил, что США «даже необязательно присутствовать» в регионе в силу наличия собственных обширных энергоресурсов.В одном из твитов Трамп также обозначил требование Вашингтона к Тегерану: «Никакого ядерного оружия и больше никакого спонсирования террора!»Иран отвергает обвинения в нападении на танкеры. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: охрана, Трамп, танкеры — статья прочитана 171 раз Комментарии