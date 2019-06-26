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Трамп заявил, что другие страны должны платить США за защиту танкеров
США обвиняют Иран в нападении на два танкера в стратегическом Ормузском проливе, пишет ГОЛОС АМЕРИКИ.
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США не должны защищать корабли в стратегическом Ормузском проливе, если другие страны не будут им за это платить.
На прошлой неделе США обвинили Иран в минировании двух нефтяных танкеров неподалеку от Ормузского пролива и нагнетании напряженности в регионе, который имеет очень важное значение для мирового энергетического рынка.
По словам Трампа, через пролив поступает большая часть нефти, импортируемой Китаем и Японией. «Всем этим странам следует защищать собственные корабли на этом маршруте, который всегда был опасным».
Президент добавил, что США «даже необязательно присутствовать» в регионе в силу наличия собственных обширных энергоресурсов.
В одном из твитов Трамп также обозначил требование Вашингтона к Тегерану: «Никакого ядерного оружия и больше никакого спонсирования террора!»
Иран отвергает обвинения в нападении на танкеры.
golos-ameriki.ru
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