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Трамп заявил, что другие страны должны платить США за защиту танкеров

Дональд Трамп


США обвиняют Иран в нападении на два танкера в стратегическом Ормузском проливе, пишет ГОЛОС АМЕРИКИ.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США не должны защищать корабли в стратегическом Ормузском проливе, если другие страны не будут им за это платить.

На прошлой неделе США обвинили Иран в минировании двух нефтяных танкеров неподалеку от Ормузского пролива и нагнетании напряженности в регионе, который имеет очень важное значение для мирового энергетического рынка.

По словам Трампа, через пролив поступает большая часть нефти, импортируемой Китаем и Японией. «Всем этим странам следует защищать собственные корабли на этом маршруте, который всегда был опасным».

Президент добавил, что США «даже необязательно присутствовать» в регионе в силу наличия собственных обширных энергоресурсов.

В одном из твитов Трамп также обозначил требование Вашингтона к Тегерану: «Никакого ядерного оружия и больше никакого спонсирования террора!»

Иран отвергает обвинения в нападении на танкеры.
golos-ameriki.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: охрана, Трамп, танкеры
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добавлена вчера, 25 июня, 19:00

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