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Премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе


Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна является безопасной для туристов из России и других государств, сообщает ЛАЙФ.

— Грузия — безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда, — сказал Бахтадзе в интервью телекомпании Imedi.

Он подчеркнул, что Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе. Грузинский премьер также назвал Тбилиси самым безопасным городом во всей Европе.
Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.

Ранее Лайф сообщал, что убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить более 750 миллионов долларов.

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Россия не планирует вводить запрет на поездки в Грузию. Меры для сокращения турпотока были введены исключительно ради безопасности граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Естественно, говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, невозможно. Невозможно людям и запретить ездить в Грузию. Никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать».

life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: премьер, безопасность, Грузия, Заявление, туристы
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добавлена вчера, 25 июня, 17:00

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