Сейм Литвы принял резолюцию по 450-летию Люблинской унии 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский парламент единогласно с 94 голосами "за" принял резолюцию, в которой отмечается 450-ая годовщина Люблинской унии.



По этому случаю глава польского сейма Марек Кухчиньский поздравил литовских депутатов видеообращением.



В документе отмечается, что "акт заключения унии свидетельствовал не только о практической реализации идей эпохи Ренессанса, но и о новаторском правовом мышлении, о зрелости политической элиты двух государств".



"В Люблинском сейме было создано многонациональное и многорелигиозное сообщество, основанное на республиканских ценностях, терпимости, идеи политических переговоров и взаимного уважения", – говорится в резолюции.



В ней также отмечается, что "Республика Двух Народов стала мостом между Востоком и Западом".



Принять резолюцию к юбилею Люблинской унии предложили спикер сейма Викторас Пранцкетис и председатель парламентской Комиссии по боям за свободу и исторической памяти государства Арунас Гумуляускас.



Первого июля 1569 года Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Польша договорились о создании нового государства – Республики двух народов, которая стала основной Речи Посполитой, существовавшей до конца XVIII века.



Это событие иногда получает противоречивые оценки – есть мнения, что Люблинская уния ослабила государственность Литвы и ополонизировала элиту страны. Во вторник литовский парламент единогласно с 94 голосами "за" принял резолюцию, в которой отмечается 450-ая годовщина Люблинской унии.По этому случаю глава польского сейма Марек Кухчиньский поздравил литовских депутатов видеообращением.В документе отмечается, что "акт заключения унии свидетельствовал не только о практической реализации идей эпохи Ренессанса, но и о новаторском правовом мышлении, о зрелости политической элиты двух государств"."В Люблинском сейме было создано многонациональное и многорелигиозное сообщество, основанное на республиканских ценностях, терпимости, идеи политических переговоров и взаимного уважения", – говорится в резолюции.В ней также отмечается, что "Республика Двух Народов стала мостом между Востоком и Западом".Принять резолюцию к юбилею Люблинской унии предложили спикер сейма Викторас Пранцкетис и председатель парламентской Комиссии по боям за свободу и исторической памяти государства Арунас Гумуляускас.Первого июля 1569 года Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Польша договорились о создании нового государства – Республики двух народов, которая стала основной Речи Посполитой, существовавшей до конца XVIII века.Это событие иногда получает противоречивые оценки – есть мнения, что Люблинская уния ослабила государственность Литвы и ополонизировала элиту страны. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: Литва, польша, юбилей, Люблин, уния География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии