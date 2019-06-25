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Сейм Литвы принял резолюцию по 450-летию Люблинской унии



Во вторник литовский парламент единогласно с 94 голосами "за" принял резолюцию, в которой отмечается 450-ая годовщина Люблинской унии.

По этому случаю глава польского сейма Марек Кухчиньский поздравил литовских депутатов видеообращением.

В документе отмечается, что "акт заключения унии свидетельствовал не только о практической реализации идей эпохи Ренессанса, но и о новаторском правовом мышлении, о зрелости политической элиты двух государств".

"В Люблинском сейме было создано многонациональное и многорелигиозное сообщество, основанное на республиканских ценностях, терпимости, идеи политических переговоров и взаимного уважения", – говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что "Республика Двух Народов стала мостом между Востоком и Западом".

Принять резолюцию к юбилею Люблинской унии предложили спикер сейма Викторас Пранцкетис и председатель парламентской Комиссии по боям за свободу и исторической памяти государства Арунас Гумуляускас.

Первого июля 1569 года Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Польша договорились о создании нового государства – Республики двух народов, которая стала основной Речи Посполитой, существовавшей до конца XVIII века.

Это событие иногда получает противоречивые оценки – есть мнения, что Люблинская уния ослабила государственность Литвы и ополонизировала элиту страны.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: Литва, польша, юбилей, Люблин, уния
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 июня, 15:30

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