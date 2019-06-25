Расстрелянная тишина 🔊 Воспроизвести







Свечи на могилах советских солдат, погибших в Литве в первые дни Великой Отечественной войны, а также при освобождении литовской земли от фашистов, зажгли 22 июня, в 78 годовщину начала той страшной войны, поисковики Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты».



Это было сделано в четыре часа утра - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы.



«В любую погоду в этот памятный день вот уже девять лет мы собираемся на рассвете на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации», - сказал корреспонденту ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов. Это было сделано в четыре часа утра - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы.«В любую погоду в этот памятный день вот уже девять лет мы собираемся на рассвете на Воинском мемориале в Вильнюсе - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации», - сказал корреспонденту ТАСС руководитель поисковиков Виктор Орлов.







Посол России вместе с руководителями Республиканского комитета ветеранов Литвы и организации «Забытые солдаты», а также автором книги, посвящённой судьбе воинов 105-ого пограничного отряда войск НКВД, Римантасом Грейчюсом побывали на воинском кладбище г.Расейняй, где захоронены останки 1101 советского воина, погибшего 6 октября 1944 г. при прорыве обороны противника на линии Расейняй–Ваджгиряй.



Помимо этого, на кладбище покоится экипаж тяжелого танка КВ-1, который 24-25 июня 1941 г. в одиночку вёл неравный бой с частями немецкой 6-ой танковой дивизии, блокировав на два дня их продвижение.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Памятные мероприятия в День памяти и скорби прошли не только на рассвет и не только в Вильнюсе. В них принял участие и посол Российской Федерации Александр Удальцов, который вместе с группой ветеранов и представителей общественности возложил цветы у военных мемориалов и захоронений советских воинов, находящихся в Расейняйском районе Литвы.Памятные мероприятия включали, в частности, посещение мемориала г.Арёгала, где в братской могиле похоронены останки 558 воинов 28-го танкового корпуса 158-ой стрелковой дивизии, погибших летом 1944 г. при освобождении Литвы, а также места, на котором увековечена память о советских воинах 48-ой и 125-ой стрелковых дивизий, оказавших 22-23 июня 1941 г. в Расейняйском районе героическое сопротивление многократно превосходящим силам неприятеля.Посол России вместе с руководителями Республиканского комитета ветеранов Литвы и организации «Забытые солдаты», а также автором книги, посвящённой судьбе воинов 105-ого пограничного отряда войск НКВД, Римантасом Грейчюсом побывали на воинском кладбище г.Расейняй, где захоронены останки 1101 советского воина, погибшего 6 октября 1944 г. при прорыве обороны противника на линии Расейняй–Ваджгиряй.Помимо этого, на кладбище покоится экипаж тяжелого танка КВ-1, который 24-25 июня 1941 г. в одиночку вёл неравный бой с частями немецкой 6-ой танковой дивизии, блокировав на два дня их продвижение. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Александр Удальцов, День памяти и скорби, «Забытые солдаты» — статья прочитана 118 раз Комментарии