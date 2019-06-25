Литва лучше готова к вызовам, утверждают МВФ и Банк Литвы дополнено 🔊 Воспроизвести



Литовская экономика является стабильной, страна лучше, чем раньше готова к вызовам, утверждает глава завершившей работу в Литве миссии Международного валютного фонда (МВФ) и эксперты Банка Литвы (БЛ, Центробанка).



Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас акцентировал, что качество подготовки страны к возможным вызовам значительно выше, чем десять лет назад.



"Основная весть, которую я почерпнул из миссии, связана с сопоставлением нашей подготовки, на случай если сейчас что-то случится, и именно с 2008 годом. И основной вывод, несомненно, что качество подготовки значительно выше", – сказал во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе В. Василяускас.



С другой стороны, он отметил, что экономика страны замедляется, а Литва должна прислушаться и к рекомендациям МВФ и к прежним рекомендациям Еврокомиссии. Литовская экономика является стабильной, страна лучше, чем раньше готова к вызовам, утверждает глава завершившей работу в Литве миссии Международного валютного фонда (МВФ) и эксперты Банка Литвы (БЛ, Центробанка).Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас акцентировал, что качество подготовки страны к возможным вызовам значительно выше, чем десять лет назад."Основная весть, которую я почерпнул из миссии, связана с сопоставлением нашей подготовки, на случай если сейчас что-то случится, и именно с 2008 годом. И основной вывод, несомненно, что качество подготовки значительно выше", – сказал во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе В. Василяускас.С другой стороны, он отметил, что экономика страны замедляется, а Литва должна прислушаться и к рекомендациям МВФ и к прежним рекомендациям Еврокомиссии. "Совпадают мнения по замедлению экономики и по связанным с этим вызовам. Рекомендации о том, как подготовиться, "что было бы, если было бы", это то, о чем мы последовательно все время говорим. Я бы еще приплюсовал и совершенно недавние рекомендации Еврокомиссии. А также "домашние задания", как всегда есть и это, ведь это естественно, для открытой, небольшой экономики", – сказал В. Василяускас.



Глава миссии МВФ в Литве Борхия Гарсия также отметил, что состояние литовской экономики оценивается положительно, и страна лучше готова к вызовам, чем десять лет назад, когда возник кризис.



Все же, по его словам, Литве необходимо совершенствовать систему образования, чтобы она соответствовала демографическим изменениями.



"Мы считаем, что долгосрочные вызовы, стоящие перед Литвой, все еще велики, особенно с учетом демографической динамики, социального отчуждения и бедности. Поэтому мы подчеркиваем необходимость повышать продуктивность (...) Мы считаем, что реформы в сферах образования и здравоохранения пока не были успешными существенными аспектами", – сказал глава МВФ.



Миссия Европейского департамента МВФ приступила к работе в Литве 12 июня. Эксперты фонда оценивали финансово-экономический иммунитет Литвы.



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Завершившие миссию в Литву эксперты Международного валютного фонда (МВФ) говорят, что прежние рекомендации фонда ввести налог на недвижимость и на автомобильные выхлопы сохраняются, они должны приблизиться к среднему показателю Евросоюза (ЕС).



"Наше предложение – двигаться в направлении налогов на недвижимость и на охрану окружающей среды, достигающих, к примеру, среднего уровня ЕС", – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник глава миссии МВФ в Литве Борха Гарсия.



По его словам, по сравнению со средним уровнем еврозоны или всего ЕС Литва отстает по налогообложению недвижимости. Он признает, что этот вопрос в Литве является политически уязвимым, однако все равно нужно думать об изменениях.



"Наши рекомендации за несколько последних лет не изменились. На наш взгляд, обоснование налоговой системы трудовыми налогами (...) чересчур велико, и система могла бы стать эффективнее, если бы часть этого бремени была переведена на налоги с капитала, на роскошь, на недвижимость или на налоги, связанные с охраной окружающей среды", – добавил Б. Гарсиа.



Правящие в Литве много лет не решаются ввести всеобщий налог на недвижимость и на автомобили, хотя дискуссии об этом постоянно возникают.



Миссия Европейского департамента МВФ приступила к работе в Литве 12 июня. Эксперты фонда оценивали финансово-экономический иммунитет Литвы. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: работа, МВФ, рекомендации, миссия География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии