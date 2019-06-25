Линкявичюс подыскивает себе работу 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает не откладывать решение по кандидатуре нового представителя страны в Еврокомиссии (ЕК), и говорит, что и сам мог бы претендовать на этот пост.



"Я действительно не исключал бы такой возможности, у меня на самом деле есть достаточный опыт для участия в этом конкурсе", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, сейчас в правительстве не ведется дискуссия о возможном будущем еврокомиссаре от Литвы, "зондируются мнения, рассматриваются варианты".



"Конечно, важно иметь сферу, в которой можно получить определенное слово, влияние, значение, как в национальном смысле, так и в международном, так и на уровне Евросоюза. Но, поскольку эти процессы затянулись, у нас еще параллельно идет и формирование правительства, то очень уж много вопросов без ответов", – сказал Л. Линкявичюс. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает не откладывать решение по кандидатуре нового представителя страны в Еврокомиссии (ЕК), и говорит, что и сам мог бы претендовать на этот пост."Я действительно не исключал бы такой возможности, у меня на самом деле есть достаточный опыт для участия в этом конкурсе", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.По его словам, сейчас в правительстве не ведется дискуссия о возможном будущем еврокомиссаре от Литвы, "зондируются мнения, рассматриваются варианты"."Конечно, важно иметь сферу, в которой можно получить определенное слово, влияние, значение, как в национальном смысле, так и в международном, так и на уровне Евросоюза. Но, поскольку эти процессы затянулись, у нас еще параллельно идет и формирование правительства, то очень уж много вопросов без ответов", – сказал Л. Линкявичюс. Министр утверждает, что если будут слишком долго медлить с решением по кандидатуре еврокомиссара, то снизятся и возможности получить желаемую сферу.



"Время - важный фактор, поскольку если определимся поздно, то будет очень сложно участвовать в этом пазле сфер ответственности, тогда уже что останется. Поэтому мы должны, невзирая на сложность внутренних процессов, не откладывать надолго решение этих вопросов", – сказал Л. Линкявичюс.



По закону, еврокомиссара выдвигает правительство с одобрения президента.



Премьер Саулюс Сквярнялис ранее заявлял, что вопрос представителя Литвы в ЕК прояснится, когда будет известен глава Еврокомиссии.



Лидеры Евросоюза будут обсуждать кандидатуры председателя ЕК на саммите 30 июня.



Срок полномочий нынешнего еврокомиссара от Литвы Витяниса Андрюкайтиса, ответственного за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов, завершится осенью этого года. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: представительство, ЕК, Линкявичюс География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии