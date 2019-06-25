«Одна икона из нашего храма» 🔊 Воспроизвести Клайпедское благочиние Православной Церкви в Литве, Институт православного образования и воспитания г. Вильнюс, Общество христианского просвещения «Слово», Ассоциация учителей русского языка «Веди» приглашают принять участие в конкурсе эссе «Одна икона из нашего храма» молодых людей возрастом от 14 до 19 лет.



Выберите для описания одну икону из какого-либо храма Клайпедского благочиния (Клайпеда, Паланга, Мажейкяй, Таураге), это может быть Ваш любимый храм, который Вы посещаете, а может быть тот, в котором Вы редко бываете.



Чем может привлечь внимание какая-то икона? Возможно, Вас привлекала художественная выразительность или техника исполнения иконы, возможно, показался важным сюжет иконы или Вам особенно близок образ святого, изображенного на ней. Может икона привлекла внимание своей древностью или просто своими размерами. Выберите для описания одну икону из какого-либо храма Клайпедского благочиния (Клайпеда, Паланга, Мажейкяй, Таураге), это может быть Ваш любимый храм, который Вы посещаете, а может быть тот, в котором Вы редко бываете.Чем может привлечь внимание какая-то икона? Возможно, Вас привлекала художественная выразительность или техника исполнения иконы, возможно, показался важным сюжет иконы или Вам особенно близок образ святого, изображенного на ней. Может икона привлекла внимание своей древностью или просто своими размерами.



Учителя могут предоставить эссе своих учеников.



Требования:



На конкурс принимаются эссе, написанные на русском языке.



У эссе может быть только 1 автор.



Эссе должно быть оригинальным и уникальным (недопустимы куски текста, скопированные из интернета и других источников).



Название эссе не должно повторять название конкурса.



Оформление работ:



Шрифт: Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал 1,5.



Объем текста: минимум 300 слов.



К тексту должно быть приложена (отдельным файлом) фотография иконы в формате jpg (в хорошем качестве).



Эссе должно иметь титульную страницу, на которой необходимо указать:



название эссе,



имя и фамилия конкурсанта,



номер телефона,



адрес электронной почты,



возраст,



название учебного заведения.



Сроки подачи работ:



Работы принимаются до 12 ноября 2019 г. по электронной почте: margarita.artamonova@gmail.com



Итоги конкурса будут подведены к 4 декабря 2019 г.



Эссе, соответствующие требованиям конкурса, будут опубликованы в газете Клайпедского благочиния «Благовестник», а также на сайтах храмов благочиния и сайте благочиния http://blagovestnik.lt/



Все участники конкурса получат грамоты и призы, авторам, чьи работы будут признаны лучшими, вручат дипломы победителей.



Информация, консультация:



Консультант Маргарита Тихоновна Артамонова:



тел. +370407091;



email: margarita.artamonova@gmail.com



Примечания:



Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции, который находит широкое применение в современной публицистике и литературе.



Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. Важен личностный подход к раскрытию темы: то, что Вы лично думаете по этому поводу, какие эмоции вызывает у Вас объект описания. Субъективность — это признак эссе: Вы не только описываете свои впечатления, но также можете описать воспоминания и ассоциации.







-- Опишите икону, изложите, что Вы знаете о святом или празднике, которому она посвящена. Может Вам удастся узнать историю происхождения иконы, время ее создания, не исключено, что икона содержит подпись или дату. Расспросите о ней настоятеля, прихожан храма. И обязательно опишите свои личные впечатления от иконы: чем именно Вам она показалась особенной.Учителя могут предоставить эссе своих учеников.Требования:На конкурс принимаются эссе, написанные на русском языке.У эссе может быть только 1 автор.Эссе должно быть оригинальным и уникальным (недопустимы куски текста, скопированные из интернета и других источников).Название эссе не должно повторять название конкурса.Шрифт: Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал 1,5.Объем текста: минимум 300 слов.К тексту должно быть приложена (отдельным файлом) фотография иконы в формате jpg (в хорошем качестве).Эссе должно иметь титульную страницу, на которой необходимо указать:название эссе,имя и фамилия конкурсанта,номер телефона,адрес электронной почты,возраст,название учебного заведения.Работы принимаются до 12 ноября 2019 г. по электронной почте: margarita.artamonova@gmail.comИтоги конкурса будут подведены к 4 декабря 2019 г.Эссе, соответствующие требованиям конкурса, будут опубликованы в газете Клайпедского благочиния «Благовестник», а также на сайтах храмов благочиния и сайте благочиния http://blagovestnik.lt/Все участники конкурса получат грамоты и призы, авторам, чьи работы будут признаны лучшими, вручат дипломы победителей.Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции, который находит широкое применение в современной публицистике и литературе.Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. Важен личностный подход к раскрытию темы: то, что Вы лично думаете по этому поводу, какие эмоции вызывает у Вас объект описания. Субъективность — это признак эссе: Вы не только описываете свои впечатления, но также можете описать воспоминания и ассоциации.-- Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, «Одна икона из нашего храма» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 140 раз Комментарии