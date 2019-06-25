Когда шум — это искусство 🔊 Воспроизвести







Если бы шум получил визуальную форму, то как бы он выглядел? Ответить на этот вопрос попытается выставка «Triukšmas» (Шум), открытая художником Родионом Петровым 19 июня в вильнюсской галерее искусств «Arka».



В экспозиции в основном представлена живопись. Но некоторые произведения художник создавал не только с помощью красок, он использовал свои собственные волосы.



«Вы видели, когда перестаёт работать телевизор, появляются шум. Вот и я, бреясь, когда волосы падали в раковину, увидел шум. Падая, волосы создают определенные формы…», - пояснил идею появления картин художник Родион Петров.



«Конечно, картин много, и своих волос просто не хватило. Одна из моих работ, где показаны четыре кулака, представляет собой противопоставление натурального - искусственному. Два кулака сделаны из моих волос, два из синтетических», - сказал художник. В экспозиции в основном представлена живопись. Но некоторые произведения художник создавал не только с помощью красок, он использовал свои собственные волосы.«Вы видели, когда перестаёт работать телевизор, появляются шум. Вот и я, бреясь, когда волосы падали в раковину, увидел шум. Падая, волосы создают определенные формы…», - пояснил идею появления картин художник Родион Петров.«Конечно, картин много, и своих волос просто не хватило. Одна из моих работ, где показаны четыре кулака, представляет собой противопоставление натурального - искусственному. Два кулака сделаны из моих волос, два из синтетических», - сказал художник.







Работает под псевдонимом Rodion Petroff. «Частичка «off» появилась ещё в студенческие годы, когда на занятиях каллиграфии нам сказали преобразовать свою фамилию», - вспоминал мастер.



Также на выставке присутствует композиция со знаменитой «Žemaitė», смотрящей через окно. «Эта композиция символизирует воспоминания. Ведь мы часто смотрим в окно с ностальгией. Вот, может, кто-то будет смотреть на неё и ностальгировать по нашим прошлым деньгам - литам, на которых она была изображена», - сказал художник.



Каждая картина что-то обозначает, некоторые воодушевленно создавались целыми неделями. Увидеть «шумы» можно до 9 июля по адресу ул. Аушрос Варту, 9.



Фото автора



Родион Петров (р. 1985) живёт и работает в Клайпеде. В 2011 году получил степень магистра искусств в Вильнюсской Академии художеств. 2011/2013 - лауреат JCE Biennale, 2012, 2013, 2014 гг. - финалист премии молодого художника.Организовал 10 персональных выставок и участвовал в более 30 групповых выставках в Литве, Германии, Польше, Голландии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Австрии, России, Венгрии, Словакии и Китае.Работает под псевдонимом Rodion Petroff. «Частичка «off» появилась ещё в студенческие годы, когда на занятиях каллиграфии нам сказали преобразовать свою фамилию», - вспоминал мастер.Также на выставке присутствует композиция со знаменитой «Žemaitė», смотрящей через окно. «Эта композиция символизирует воспоминания. Ведь мы часто смотрим в окно с ностальгией. Вот, может, кто-то будет смотреть на неё и ностальгировать по нашим прошлым деньгам - литам, на которых она была изображена», - сказал художник.Каждая картина что-то обозначает, некоторые воодушевленно создавались целыми неделями. Увидеть «шумы» можно до 9 июля по адресу ул. Аушрос Варту, 9. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Rodion Petroff, Родион Петров География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 152 раза Комментарии