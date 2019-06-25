Россия, США и Израиль договорились по Сирии 🔊 Воспроизвести



Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС и



«Я полностью разделяю позицию премьера [Израиля Биньямина] Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная. Я хочу добавить, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии», — сказал Патрушев. Он отметил, что сил террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стало значительно меньше как в Сирии, так и в Ираке с помощью США.



В то же время сообщается, что Израиль продолжит оказывать противодействие Ирану в Сирии. «Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас», — заявил Нетаньяху.



Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада. Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС и ЛЕНТА со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.«Я полностью разделяю позицию премьера [Израиля Биньямина] Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная. Я хочу добавить, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии», — сказал Патрушев. Он отметил, что сил террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стало значительно меньше как в Сирии, так и в Ираке с помощью США.В то же время сообщается, что Израиль продолжит оказывать противодействие Ирану в Сирии. «Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас», — заявил Нетаньяху.Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада. lenta.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Израиль, договор, Сирия — статья прочитана 197 раз Комментарии