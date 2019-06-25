В Литве свои двери открывает новый проект «Академия политиков будущего». На днях его представили в необычном месте – в вильнюсском кинотеатре «Kino Deli».
Выбор места презентации выбран не случайно. «Академия политиков будущего» - это неформальная, состоящая из отдельных модулей. платформа для обучения взрослых. Здесь не будет привычных занятий, курсов или лекций.
Основатели считают, что нужно уметь совмещать отдых с личностным ростом. Первый модуль Академии начнется как летний лагерь для личного развития в августе «Alaušo slėnyje» в Утенском районе.
Стартует модуль 5-9 августа, цена одного модуля берет начало с 700 евро. Доход от модулей направляется на разработку последующих модулей. Сейчас только начинается набор. Зарегистрироваться и узнать больше об академии можно на сайте https://www.ateitiespolitikai.com.
Академия является экспериментальным продуктом социальных инноваций. «Наша мечта, чтобы проект стал международным», - сказала автор идей Эрика Годлевска.
Идея создания академии такого рода у Эрики возникла при работе в политике, консультировании политиков, разработке стратегий, разработке мер по реализации и т. д.
«Мы выбираем аудиовизуальные материалы - фильмы, шоу, новости, публичные публичные выступления для политического анализа, и постараемся превратить весь процесс развития навыков в игру», - рассказала Э.Годлевска
Участников ждет команда лекторов отвечающих за разные области обучения. Др. Лина Муриниене займется разговорной составляющей участников. Известные эксперты разных областей Йонас Удрис, Симонас Тартвидас и многие другие будут готовить политиков будущего.
Кроме лекторов, будут гости: известные политики, священник Альгирдас Толятас, кинопродюсер Кястутис Драздаускас и др.
Намечаются дискуссии у костра и разного рода практические занятия и, конечно же, время для себя.
Программа включает как работу, обмен идеями, так и приятный отдых.
Фото автора
Идея создания академии такого рода у Эрики возникла при работе в политике, консультировании политиков, разработке стратегий, разработке мер по реализации и т. д.
«Мы выбираем аудиовизуальные материалы - фильмы, шоу, новости, публичные публичные выступления для политического анализа, и постараемся превратить весь процесс развития навыков в игру», - рассказала Э.Годлевска
Участников ждет команда лекторов отвечающих за разные области обучения. Др. Лина Муриниене займется разговорной составляющей участников. Известные эксперты разных областей Йонас Удрис, Симонас Тартвидас и многие другие будут готовить политиков будущего.
Кроме лекторов, будут гости: известные политики, священник Альгирдас Толятас, кинопродюсер Кястутис Драздаускас и др.
Намечаются дискуссии у костра и разного рода практические занятия и, конечно же, время для себя.
Программа включает как работу, обмен идеями, так и приятный отдых.
Фото автора
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: «Академия политиков будущего»