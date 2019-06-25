«Академия политиков будущего» 🔊 Воспроизвести







В Литве свои двери открывает новый проект «Академия политиков будущего». На днях его представили в необычном месте – в вильнюсском кинотеатре «Kino Deli».



Выбор места презентации выбран не случайно. «Академия политиков будущего» - это неформальная, состоящая из отдельных модулей. платформа для обучения взрослых. Здесь не будет привычных занятий, курсов или лекций.



Основатели считают, что нужно уметь совмещать отдых с личностным ростом. Первый модуль Академии начнется как летний лагерь для личного развития в августе «Alaušo slėnyje» в Утенском районе.



Стартует модуль 5-9 августа, цена одного модуля берет начало с 700 евро. Доход от модулей направляется на разработку последующих модулей. Сейчас только начинается набор. Зарегистрироваться и узнать больше об академии можно на сайте https://www.ateitiespolitikai.com. Выбор места презентации выбран не случайно. «Академия политиков будущего» - это неформальная, состоящая из отдельных модулей. платформа для обучения взрослых. Здесь не будет привычных занятий, курсов или лекций.Основатели считают, что нужно уметь совмещать отдых с личностным ростом. Первый модуль Академии начнется как летний лагерь для личного развития в августе «Alaušo slėnyje» в Утенском районе.Стартует модуль 5-9 августа, цена одного модуля берет начало с 700 евро. Доход от модулей направляется на разработку последующих модулей. Сейчас только начинается набор. Зарегистрироваться и узнать больше об академии можно на сайте https://www.ateitiespolitikai.com.



Идея создания академии такого рода у Эрики возникла при работе в политике, консультировании политиков, разработке стратегий, разработке мер по реализации и т. д.







«Мы выбираем аудиовизуальные материалы - фильмы, шоу, новости, публичные публичные выступления для политического анализа, и постараемся превратить весь процесс развития навыков в игру», - рассказала Э.Годлевска



Участников ждет команда лекторов отвечающих за разные области обучения. Др. Лина Муриниене займется разговорной составляющей участников. Известные эксперты разных областей Йонас Удрис, Симонас Тартвидас и многие другие будут готовить политиков будущего.



Кроме лекторов, будут гости: известные политики, священник Альгирдас Толятас, кинопродюсер Кястутис Драздаускас и др.



Намечаются дискуссии у костра и разного рода практические занятия и, конечно же, время для себя.



Программа включает как работу, обмен идеями, так и приятный отдых.



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Академия является экспериментальным продуктом социальных инноваций. «Наша мечта, чтобы проект стал международным», - сказала автор идей Эрика Годлевска.Идея создания академии такого рода у Эрики возникла при работе в политике, консультировании политиков, разработке стратегий, разработке мер по реализации и т. д.Эрика Годлевска – политический социолог, стратег и автор программы «Академия политиков будущего».«Мы выбираем аудиовизуальные материалы - фильмы, шоу, новости, публичные публичные выступления для политического анализа, и постараемся превратить весь процесс развития навыков в игру», - рассказала Э.ГодлевскаУчастников ждет команда лекторов отвечающих за разные области обучения. Др. Лина Муриниене займется разговорной составляющей участников. Известные эксперты разных областей Йонас Удрис, Симонас Тартвидас и многие другие будут готовить политиков будущего.Кроме лекторов, будут гости: известные политики, священник Альгирдас Толятас, кинопродюсер Кястутис Драздаускас и др.Намечаются дискуссии у костра и разного рода практические занятия и, конечно же, время для себя.Программа включает как работу, обмен идеями, так и приятный отдых. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: «Академия политиков будущего» — статья прочитана 184 раза Комментарии