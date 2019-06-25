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Правящие в Литве приближаются к коалиционному соглашению, но остаются и неясности

фото:bns.lt


Четыре литовских партии, формирующие правящее большинство, приближаются к соглашению, однако на переговорах остается неясность по вопросам участия Избирательной акции поляков Литвы и смене спикера сейма Виктораса Пранцкетиса.

На минувшей неделе партнеры, поставившие точку в переговорах по программным установкам, планируют в ближайшие дни разделить посты в сейме и правительстве, также подписать коалиционное соглашение.

Советник премьер-министра Саулюса Сквярнялиса Скирмантас Малинаускас сказал, что коалиционное соглашение планируется подписать на этой неделе".

"Соглашение будет означать и разделение ответственности. Всех интересует вопрос о личностях, который должен появиться в повестке переговоров на этой неделе", – сказал он BNS.
На прошлой неделе переговорщики достигли соглашения по нескольким десяткам изменений, связанных с социальной политикой, здравоохранением и борьбой с коррупцией.

Также планируются задачи по повышению детских пособий, введению нового тарифа подоходного налога в размере 32% или введение бесплатного бакалаврского образования с 2020 года.

Правящие также хотят предложить политическим партиям подписать осенью соглашение о повышении финансирования социальной политики.

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.

Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикер сейма, поскольку "социал-трудовики" не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.

Однако нынешний спикер В. Пранцкетис сам отказывается уходить в отставку, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в сейме может не хватить голосов.

Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквярнялис. Однако последний говорит, что еще сомневается и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.

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Лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис надеется в четверг подписать соглашение о новой коалиции четырех партий.

"Возможно, удастся договориться (и подписать – BNS) в четверг", сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в сейме.

Между тем, премьер-министр Саулюс Сквярнялис осторожно оценивает возможности подписать договор еще на этой неделе.

"Когда переговорщики договорятся, тогда и будет (соглашение – BNS), может быть на этой неделе, может, на следующей", – сказал С. Сквярнялис журналистам во вторник в сейме.

В ответ на вопрос о том, может ли случиться так, что договор вовсе не будет подписан, он сказал: "Я пока вижу больше признаков того, что он может быть подписан".

После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.

Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикер сейма, поскольку "социал-трудовики" не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.

Однако нынешний спикер В. Пранцкетис сам отказывается уходить в отставку, а лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в сейме может не хватить голосов.

Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквярнялис. Однако последний говорит, что еще сомневается и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 июня, 12:20

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