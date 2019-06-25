Глава МИД Литвы: возврат России подорвет авторитет Совета Европы 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что решение вернуть Россию в парламентский форум Совета Европы подрывает авторитет этой организации.



"Это подрывает, по моему мнению, авторитет этой организации, то есть, нанесен ущерб", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Так он комментировал принятое во вторник решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешить российской делегации законодателей вернуться в этот орган.



Совет Европы ограничил права Москвы после аннексии Крыма 2014 года, а через некоторое время Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.



По словам Л. Ликявичюса, возвращение России кажется "достаточно странным, и честно говоря, противоречивым", особенно, если учитывать то, что Кремль не изменил свое поведение. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что решение вернуть Россию в парламентский форум Совета Европы подрывает авторитет этой организации."Это подрывает, по моему мнению, авторитет этой организации, то есть, нанесен ущерб", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.Так он комментировал принятое во вторник решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешить российской делегации законодателей вернуться в этот орган.Совет Европы ограничил права Москвы после аннексии Крыма 2014 года, а через некоторое время Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.По словам Л. Ликявичюса, возвращение России кажется "достаточно странным, и честно говоря, противоречивым", особенно, если учитывать то, что Кремль не изменил свое поведение. В 2017 году России заморозила выплату весомой часть своего взноса в бюджет Совета Европы и угрожала, что если не будет реабилитирована, то покинет эту организацию вовсе.



Германия и Франция, инициировавшие возвращение прав России, утверждают, что лучше поддерживать диалог с Москвой, чем не обсуждать многие вопросы в случае ее ухода.



Эти страны также предупредили, что если Россия покинет эту организацию, то ее граждане лишаться права защищать свои права в Европейском суде по правам человека, а бюджетные потери организации вырастут.



Л. Линкявичюс считает, что стремление вовлечь Россию в диалог следует приветствовать, однако нельзя "игнорировать факт того, что ситуация ухудшается, что обязательства не выполняются, и достаточно грубо нарушаются, как и международное право". BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, резолюция, ПАСЕ — статья прочитана 224 раза Комментарии