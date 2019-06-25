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Украина пригрозила выходом из ПАСЕ в случае возвращения России



Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев, передает RT.

«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в сессии ПАСЕ 25 июня, если будет принято соответствующее решение.

При этом ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего России участвовать в июньской сессии ассамблеи.

Кроме того, сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, финансирование, санкции, угроза, комитет, ПАСЕ, исключение
География: Украина
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добавлена сегодня, 25 июня, 00:09

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