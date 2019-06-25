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Минобороны РФ: задействованные в проверке ЦВО силы не превышают лимита
Число военнослужащих и боевой техники, принимающих участие во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО), не превышает допустимого лимита, заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин, передает RT.
Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга для иностранных военных атташе.
«Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей», — цитирует Ильина РИА Новости.
При этом он заявил, что Россия «в качестве жеста доброй воли» уведомила о проверке всех членов ОБСЕ и планирует также проинформировать государства НАТО и страны ОДКБ и ШОС.
Ранее стало известно, что в рамках проверки боеготовности ЦВО задействованы около 150 тыс. военных, 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения.
Ожидается, что мероприятие продлится по 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, Путин, учения, минобороны
География: Россия
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