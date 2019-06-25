В МИД РФ допустили, что США могут начать шантаж малыми ядерными бомбами 🔊 Воспроизвести Фото Wikipedia



Штатам напомнили, что обладание ядерным потенциалом накладывает особую ответственность на страну, сообщает



Соединённые Штаты могут перейти к шантажу других государств с угрозами удара ядерными боезарядами малой мощности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.



— В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату, — говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артёма Кожина. Штатам напомнили, что обладание ядерным потенциалом накладывает особую ответственность на страну, сообщает ЛАЙФ Соединённые Штаты могут перейти к шантажу других государств с угрозами удара ядерными боезарядами малой мощности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.— В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату, — говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артёма Кожина. Он отметил, что заявления властей США призваны оправдать расширение ядерного арсенала Штатов, усилить проецирование военной силы страны по всему миру.



Это стало комментарием к словам замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Пола Селвы. Он заявлял, что ядерные боезаряды малой мощности можно установить на баллистические ракеты подводных лодок "Трайдент-П". Поводом для этого он назвал якобы существующую угрозу нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США.



— Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями, — подчеркнули в МИД РФ.



Ранее Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны, а также вернуть всё ядерное оружие, размещённое вне границ ядерных стран, на их национальные территории. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, война, США, реакция, ОМП — статья прочитана 112 раз Комментарии