Праздник Росы 🔊 Воспроизвести День (Ивана )Купало – один из самых важных и известных древних праздников поклонения стихиям Огня и Воды.



Фото из архива "Обзора". Автор - Татьяны Соколовой







В языческой традиции его празднуют 21 (иногда 20) июня в день Солнцестояния.



В Литве у него несколько названий — Купало, праздник Росы (так как в это утро роса обладает целебными свойствами и 23-24 июня Йонинес (названный христианами в честь рождения св. Иоанна Крестителя, христиане совместили эти два праздника и со временем языческие корни праздника потерялись).



Символом этого праздника является Солнце — победа света над тьмой, жизнь, радость, а также понимание жизни, обретаемое через страдания..



Древняя легенда гласит, что Бог (Луны и Огня) Семаргл Сварожич, которого чаще можно встретить в образе летящего пса, считался хранителем небесного очага. Сильный и непобедимый, с огненным мечом в руке, он, не на миг не отлучаясь, защищал Солнце от земного зла. Но, его сердце пылало страстью и любовью к Богине ночи - Купальнице. В языческой традиции его празднуют 21 (иногда 20) июня в день Солнцестояния.В Литве у него несколько названий — Купало, праздник Росы (так как в это утро роса обладает целебными свойствами и 23-24 июня Йонинес (названный христианами в честь рождения св. Иоанна Крестителя, христиане совместили эти два праздника и со временем языческие корни праздника потерялись).Символом этого праздника является Солнце — победа света над тьмой, жизнь, радость, а также понимание жизни, обретаемое через страдания..Древняя легенда гласит, что Бог (Луны и Огня) Семаргл Сварожич, которого чаще можно встретить в образе летящего пса, считался хранителем небесного очага. Сильный и непобедимый, с огненным мечом в руке, он, не на миг не отлучаясь, защищал Солнце от земного зла. Но, его сердце пылало страстью и любовью к Богине ночи - Купальнице.



Брат Семаргла - Бог Перун был очень рад и преподнес новорожденным племянникам особый подарок. Он вложил частичку своей силы в цветок дивной красоты — символ неразделимости мира людей и мира Богов, этот цветок расцветал только в самую короткую ночь, цвел всего 1 минуту в месте, где рос папоротник, но если человеку посчастливилось его найти, этот цветок одаривал его защитой от темных сил, исполнение мечты, мог указать на зарытый в земле клад, давал внутреннюю уверенность в своих силах, человек понимал любой язык, включая язык животных и растений. Такими магическими способностями владелец цветка обладал ровно 1 год, до следующего дня летнего солнцестояния.



Вернемся к легенде.



Дети росли, но однажды к реке Ра прилетела птица Сирин, которая пела так прекрасно, что ни Человек, ни Бог не могли не возжелать услышать его вновь. Мальчик, уверенный в своей силе воли побежал вслед за птицей, не послушав своих родителей, которые предупреждали опасаться птицы Сирин. Следуя ее колдовскому голосу Купало и не заметил, как оказался в мире Нави (Мир усопших). Он не знал, как вернуться домой. А со временем совсем забыл о доме и родных. Много лет родители Семаргл и Купальница искали своего сына, но так и не нашли.



Кострома росла одна и стала обладательницей невероятной красоты и горделивого характера. Многие парни звали ее замуж, но она не захотела отдавать свое сердце никому из них. Однажды Кострома, гуляя по берегу реки, сплела венок из душистых трав, и



гордо взглянув на Солнце бросила его в воду со словами : «Боги! Нет никого на свете достойного меня!» и вдруг венок упал на воду недалеко от лодки, в которой сидел прекрасный парень. Он вытащил ее венок, вышел на берег и подал его Костроме. Сестра и брат не узнали друг друга и узы взаимной искренней любви связали молодых. И вот, в самый длинный день в году, сыграли свадьбу, а на утро, Семаргл и Купальница узнали в нем своего пропавшего сына Купало, которому чудом удалось вернуться из мира Нави. Кострома и Купало осознав, что они родные брат и сестра, не смогли вынести мысли о том, что их взаимная яркая любовь, так редко возникающая между мужчиной и женщиной основана на родственной привязанности.



Чтобы скрыться от позора красавица Кострома бросилась в воду, а ее брат Купало – в костер. Да только Боги и Богини бессмертны, поэтому никто из них не погиб, а их души соединились в прекрасном цветке Куполе (Иван-да-Марья), где желтым огненным цветом сияет Купало, а сине-фиолетовым Кострома.



день летнего солнцестояния - это символ искренней, нежной, но запретной любви. Это повествование о единстве двух противоположностей, в которых заключена основная загадка и разгадка мироздания. Две фундаментальные миро образующие силы — Огонь и Вода — стремятся навстречу друг к другу, но так как у них один исток, значит одинаковый заряд, и они обязаны оттолкнуться друг от друга. Акт инцеста либо кровосмешение считалось страшнейшим преступлением, которое можно было искупить только смертью. Кострома и Купало, хоть и не специально, нарушили это правило и ответили за это. Они искупили свой грех и воплотились в другом облике, в прекрасном цветке, чтобы уже никогда не расставаться.



Поэтому день летнего солнцестояния – день Купало – это праздник любви, свадьба огня и воды, а также очищения от злых чар. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь. В эту ночь было принято гулять, радоваться, искать себе пару, гадать и колдовать.



Парень с девушкой прыгали через костер, и если их руки не расходились, то считалось, что они нашли друг друга. Если молодые отпускали руки, то искали себе новых партнеров. Девушки плели венки из трав и цветов и пускали их по воде.



Венки плелись молча, без ниток, из 9- и трав и цветов, в состав которых, обязательно входила полынь, как средство против нечистой силы.



Венок – это символ женской природы, символ рождения новой жизни, символ бессмертия, символ единения живых и мертвых.



Венками украшали себя, домашнюю скотину, а также дома, постройки, колодцы, забрасывали на деревья в саду. Через большой венок пролезали сами, тем самым символизируя новое рождение, которое оставляло в прошлом болезни, неприятности и негатив. Также через венок протаскивали вещи, которым хотели дать новую жизнь.



Также венки использовали для гаданий: если венок плыл по воду – долгая жизнь, если тонул – одиночество, чтобы увидеть суженого – клали венок, сплетенный из 12-и трав под подушку или ложились спать в венке.



Если парень дарил девушке венок – это было предложение о замужестве. Венок невесты – это символ рождения в качестве жены, обновление жизни, вход в новую жизнь.



Венки бросали и в огонь как жертвоприношение, для привлечения счастья.



Костер разжигали большой в красивом месте, обычно на пригорке – разжигание костра, это уважение к Солнцу, зажигал костер всегда самый уважаемый человек



В костер бросали не только венки, но и сорняки, чтобы осенью собрать чистый и богатый урожай, яйца – чтобы откупиться от засухи, бури, града.



Также бросали традиционные куклы-мотанки, восковые фигурки, символизирующие жертвоприношения. Костер жгли до рассвета. Уголь от священного огня обладает особыми свойствами: оберегает от стихийных бедствий (им обсыпали фундамент дома, чтобы уберечь дом от удара молнии и пожара), улучшает урожай (его клали на поле, чтобы лучше зрела пшеница).



Наш современный мир сильно отличается от того образа жизни, который вели наши предки. Но традиция жечь костер, прыгать через него, купаться в водоемах сохранилась. И это прекрасно!



Елена ЖУРБЕНКО,



мастер Феншуй,



хранительница народных знаний Каждую ночь она звала его к берегам реки Ра, хотя и понимала, что возлюбленному нельзя покидать небо. Но в один прекрасный день (который пришелся на день осеннего равноденствия) чувство любви в сердце Семаргла затмило чувство долга, и он покинул свой небесный пост и спустился к реке Ра, чтобы обнять свою Купальницу. С этого момента ночь стала отвоевывать у Солнца лишние минуты, становясь все длиннее и длиннее. Через 9 месяцев (в день летнего солнцестояния) у Семаргла и Купальницы родились близнецы, мальчик, названный в честь матери - Купало (Купала, Купайло, Купайла) и девочка Кострома.Брат Семаргла - Бог Перун был очень рад и преподнес новорожденным племянникам особый подарок. Он вложил частичку своей силы в— символ неразделимости мира людей и мира Богов, этот цветок расцветал только в самую короткую ночь, цвел всего 1 минуту в месте, где рос папоротник, но если человеку посчастливилось его найти, этот цветок одаривал его защитой от темных сил, исполнение мечты, мог указать на зарытый в земле клад, давал внутреннюю уверенность в своих силах, человек понимал любой язык, включая язык животных и растений. Такими магическими способностями владелец цветка обладал ровно 1 год, до следующего дня летнего солнцестояния.Вернемся к легенде.Дети росли, но однажды к реке Ра прилетела птица Сирин, которая пела так прекрасно, что ни Человек, ни Бог не могли не возжелать услышать его вновь. Мальчик, уверенный в своей силе воли побежал вслед за птицей, не послушав своих родителей, которые предупреждали опасаться птицы Сирин. Следуя ее колдовскому голосу Купало и не заметил, как оказался в мире Нави (Мир усопших). Он не знал, как вернуться домой. А со временем совсем забыл о доме и родных. Много лет родители Семаргл и Купальница искали своего сына, но так и не нашли.Кострома росла одна и стала обладательницей невероятной красоты и горделивого характера. Многие парни звали ее замуж, но она не захотела отдавать свое сердце никому из них. Однажды Кострома, гуляя по берегу реки, сплела венок из душистых трав, игордо взглянув на Солнце бросила его в воду со словами : «Боги! Нет никого на свете достойного меня!» и вдруг венок упал на воду недалеко от лодки, в которой сидел прекрасный парень. Он вытащил ее венок, вышел на берег и подал его Костроме. Сестра и брат не узнали друг друга и узы взаимной искренней любви связали молодых. И вот, в самый длинный день в году, сыграли свадьбу, а на утро, Семаргл и Купальница узнали в нем своего пропавшего сына Купало, которому чудом удалось вернуться из мира Нави. Кострома и Купало осознав, что они родные брат и сестра, не смогли вынести мысли о том, что их взаимная яркая любовь, так редко возникающая между мужчиной и женщиной основана на родственной привязанности.Чтобы скрыться от позора красавица Кострома бросилась в воду, а ее брат Купало – в костер. Да только Боги и Богини бессмертны, поэтому никто из них не погиб, а их души соединились в прекрасном цветке Куполе (Иван-да-Марья), где желтым огненным цветом сияет Купало, а сине-фиолетовым Кострома.Есть разные вариации этой легенды — но все они несут одинаковый смысл —Это повествование о единстве двух противоположностей, в которых заключена основная загадка и разгадка мироздания. Две фундаментальные миро образующие силы — Огонь и Вода — стремятся навстречу друг к другу, но так как у них один исток, значит одинаковый заряд, и они обязаны оттолкнуться друг от друга. Акт инцеста либо кровосмешение считалось страшнейшим преступлением, которое можно было искупить только смертью. Кострома и Купало, хоть и не специально, нарушили это правило и ответили за это. Они искупили свой грех и воплотились в другом облике, в прекрасном цветке, чтобы уже никогда не расставаться.Парень с девушкой прыгали через костер, и если их руки не расходились, то считалось, что они нашли друг друга. Если молодые отпускали руки, то искали себе новых партнеров. Девушки плели венки из трав и цветов и пускали их по воде.Венки плелись молча, без ниток, из 9- и трав и цветов, в состав которых, обязательно входила полынь, как средство против нечистой силы.Венок – это символ женской природы, символ рождения новой жизни, символ бессмертия, символ единения живых и мертвых.Венками украшали себя, домашнюю скотину, а также дома, постройки, колодцы, забрасывали на деревья в саду. Через большой венок пролезали сами, тем самым символизируя новое рождение, которое оставляло в прошлом болезни, неприятности и негатив. Также через венок протаскивали вещи, которым хотели дать новую жизнь.Также венки использовали для гаданий: если венок плыл по воду – долгая жизнь, если тонул – одиночество, чтобы увидеть суженого – клали венок, сплетенный из 12-и трав под подушку или ложились спать в венке.Если парень дарил девушке венок – это было предложение о замужестве. Венок невесты – это символ рождения в качестве жены, обновление жизни, вход в новую жизнь.Венки бросали и в огонь как жертвоприношение, для привлечения счастья.Костер разжигали большой в красивом месте, обычно на пригорке – разжигание костра, это уважение к Солнцу, зажигал костер всегда самый уважаемый человекВ костер бросали не только венки, но и сорняки, чтобы осенью собрать чистый и богатый урожай, яйца – чтобы откупиться от засухи, бури, града.Также бросали традиционные куклы-мотанки, восковые фигурки, символизирующие жертвоприношения. Костер жгли до рассвета. Уголь от священного огня обладает особыми свойствами: оберегает от стихийных бедствий (им обсыпали фундамент дома, чтобы уберечь дом от удара молнии и пожара), улучшает урожай (его клали на поле, чтобы лучше зрела пшеница).Наш современный мир сильно отличается от того образа жизни, который вели наши предки. Но традиция жечь костер, прыгать через него, купаться в водоемах сохранилась. И это прекрасно! специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Купало, праздник Росы — статья прочитана 124 раза Комментарии