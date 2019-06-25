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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Стоимость отдыха в Крыму оказалась выше, чем на зарубежных курортах
Провести отпуск в Турции можно почти в несколько раз дешевле, чем отправиться на полуостров, сообщает РУССКАЯ ПРЕССА.
Минимальную стоимость туров в Крым и в зарубежные курорты сравнили специалисты отечественного сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Оказалось, что отдых на полуострое летом нынешнего года влетит в бОльшую копеечку, чем за границей.
Путешествие в Крым на двоих обойдется минимум в 53 356 рублей. 1 евро - примерно 70 росс. рублей. Между тем, стоимость путевок в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Черногорию и на Кипр начинаются от 50 тысяч рублей. В данный ценник включены перелет и проживание на протяжении недели в трехзвездочном отеле.
Согласно представленной информации, отдохнуть в Турции россияне могут за 31 892 рубля, что почти в несколько раз ниже тура в Крым. Также очень бюджетно можно провести отпуск в Грузии – на двоих туристов расходы составят 36 798 рублей.
В болгарский курорт Бургас можно съездить за 41 126 рублей, в греческие Салоники – 44 788 рублей. За Черногорию россияне отдадут 45 127 рублей, Кипр – 47 416.
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rupres.com
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