Загрузка... Стоимость отдыха в Крыму оказалась выше, чем на зарубежных курортах 🔊 Воспроизвести



Провести отпуск в Турции можно почти в несколько раз дешевле, чем отправиться на полуостров, сообщает



Минимальную стоимость туров в Крым и в зарубежные курорты сравнили специалисты отечественного сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Оказалось, что отдых на полуострое летом нынешнего года влетит в бОльшую копеечку, чем за границей.



Путешествие в Крым на двоих обойдется минимум в 53 356 рублей. 1 евро - примерно 70 росс. рублей. Между тем, стоимость путевок в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Черногорию и на Кипр начинаются от 50 тысяч рублей. В данный ценник включены перелет и проживание на протяжении недели в трехзвездочном отеле.



Согласно представленной информации, отдохнуть в Турции россияне могут за 31 892 рубля, что почти в несколько раз ниже тура в Крым. Также очень бюджетно можно провести отпуск в Грузии – на двоих туристов расходы составят 36 798 рублей.



В болгарский курорт Бургас можно съездить за 41 126 рублей, в греческие Салоники – 44 788 рублей. За Черногорию россияне отдадут 45 127 рублей, Кипр – 47 416. Провести отпуск в Турции можно почти в несколько раз дешевле, чем отправиться на полуостров, сообщает РУССКАЯ ПРЕССА Минимальную стоимость туров в Крым и в зарубежные курорты сравнили специалисты отечественного сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. Оказалось, что отдых на полуострое летом нынешнего года влетит в бОльшую копеечку, чем за границей.Путешествие в Крым на двоих обойдется минимум в 53 356 рублей.Между тем, стоимость путевок в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Черногорию и на Кипр начинаются от 50 тысяч рублей. В данный ценник включены перелет и проживание на протяжении недели в трехзвездочном отеле.Согласно представленной информации, отдохнуть в Турции россияне могут за 31 892 рубля, что почти в несколько раз ниже тура в Крым. Также очень бюджетно можно провести отпуск в Грузии – на двоих туристов расходы составят 36 798 рублей.В болгарский курорт Бургас можно съездить за 41 126 рублей, в греческие Салоники – 44 788 рублей. За Черногорию россияне отдадут 45 127 рублей, Кипр – 47 416. Загрузка... rupres.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: стоимость, Крым, курорты, путевки — статья прочитана 76 раз Комментарии