В Минске проходят II Европейские игры 🔊 Воспроизвести II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Около 4 тысяч атлетов разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Состязания принимают 12 спортивных объектов.



Для спортсменов созданы все условия, организована Деревня спортсменов, в которой, в частности, работает круглосуточная столовая, проводятся ежедневные вечерние концерты и т.п.



Одним из наиболее ярких событий настоящего времени стала торжественная церемония открытия II Европейских игр, которая состоялась 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».



В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.



В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр. Для спортсменов созданы все условия, организована Деревня спортсменов, в которой, в частности, работает круглосуточная столовая, проводятся ежедневные вечерние концерты и т.п.Одним из наиболее ярких событий настоящего времени стала торжественная церемония открытия II Европейских игр, которая состоялась 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».В центре чаши стадиона расположилась подвижная сцена с большими мультимедийными экранами.В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.



После красочной художественной церемонии «Купалье», которая представляла собой экскурс в самое сердце традиционной культуры и нематериального культурного наследия Беларуси с народными костюмами, уникальными традициями, народными обычаями и бытом, на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой командой, прошедшей по главной арене Игр, традиционно были посланцы Греции. Замыкала шествие на правах организатора II Европейских игр сборная Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет. Государственный флаг нес прославленный отечественный мастер настольного тенниса Владимир Самсонов. Одними из самых многочисленных команд стали сборные России, Германии и Украины.







К гостям церемонии и участникам II Европейских игр обратился с видеообращением Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



- Спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. Я приветствую принципы инклюзии и отсутствие дискриминации, в соответствии с которыми проводятся Игры. Эти ценности также лежат в основе Целей устойчивого развития нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не остался в стороне, - сказал Антониу Гутерриш.



Он призвал «использовать спорт, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся».



Как подчеркнул во время церемонии открытия II Европейских игр президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич, Беларусь сильна спортивными традициями и многочисленными спортивными достижениями. Он, в частности, обратил внимание, что Европа, будучи самым малым, но в то же время самым сильным континентом в международном олимпийском спортивном движении, отмечает сегодня свое самое значимое мультиспортивное событие. Лучшие атлеты из 50 европейских государств собрались здесь, в Минске, чтобы продемонстрировать свои таланты и уровень подготовки, тем самым продолжив благородную традицию I Европейских игр, которые прошли в Баку (Азербайджан).







Александр Лукашенко объявил II Европейские игры открытыми, пожелав всем атлетам успешных выступлений, тренерам - выдержки и терпения, болельщикам - ярких впечатлений.



Кульминационным моментом церемонии стало зажжение огня Игр. В нем поучаствовали белорусские олимпийские чемпионы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок.



Зрители услышали традиционные на олимпийских событиях клятвы от имени спортсменов, судей и тренеров, а также насладились выступлениями звезд мировой оперной сцены - Димаша Кудайбергенова и Анны Нетребко.



Непосредственно объявил Игры открытыми Президент Белоруссии Александр Лукашенко.



"Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры.



Приветствую участников состязаний, гостей Минска, всех, кто следит за открытием игр у экранов телевизоров и в сети Интернет, кто находится в самом центре события - здесь, на нашем легендарном стадионе "Динамо".



Сегодня мы зажжем Пламя мира - символ Европейских игр, история которых еще только начинается. И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта.







Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие - это не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души.



Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, - это образ жизни белорусов.



И мы дарим это все вам!



В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу лучших атлетов за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.



Хотел бы отдельно обратиться к участникам состязаний. Представлять свою страну на этих играх - большая честь и величайшая ответственность для каждого из вас. Ваша победа станет национальным достоянием, личный рекорд - предметом гордости всего народа.



А мы все вместе, жители 50 государств - участников II Европейских игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такими эмоциями, которые нам сегодня подарили в день открытия этих игр. И я не могу не поблагодарить всех тех, кто сегодня в этот поздний вечер радовал нас - белорусов, гостей Минска, те миллионы людей, которые смотрят нас по телевизору, в сети Интернет. Я благодарю персонально Игоря Крутого и его команду за то, что они рискнули на такое действо и создали его.







Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы.



Всем атлетам желаю успешных выступлений, тренерам - выдержки и терпения, болельщикам - ярчайших впечатлений.



Пусть огонь, как и национальный белорусский символ - "папараць-кветка", согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле.



Объявляю II Европейские игры открытыми!



В добрый путь!", - сказал, в частности, Глава белорусского государства, приветствуя участников соревнований и гостей церемонии открытия.



Следует отметить, что II Европейские игры не ограничиваются только спортивными соревнованиями: также предусмотрена богатая культурная программа.



25 июня в 19:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоится необычный концерт в рамках Культурной программы II Европейских игр.



Концерт проводится Олимпийским комитетом Польши, ассоциацией Л. ван Бетховена в Варшаве и известным белорусским пианистом и дирижером, Звездным послом II Европейских игр 2019 года, художественным руководителем международного фестиваля Юрия Башмета и международного камерного оркестра East-West Chamber Orcherstra – Ростиславом Кримером, подчеркивая сотрудничество между польским и белорусским спортом и культурой, Олимпийскими комитетами наших стран, а также Дирекцией II Европейских игр 2019 года и многих людей, посвятивших себя спорту и культуре.







На концерте ожидаются именитые гости, послы разных стран мира, представители олимпийского движения, фанаты спорта и культуры.



Из событий культурной программы, которые уже прошли, следует отметить "Большой фортепианный марафон"



Жители и гости белорусской столицы 12 часов наслаждались фортепианной музыкой в исполнении ведущих белорусских музыкантов. Большой зал Белорусской государственной филармонии был заполнен до отказа. Желающих оказалось в разы больше, чем ожидалось. На игру в восемь рук на двух роялях пришло посмотреть более трех тысяч зрителей.



Напомним, мероприятие состоялось в рамках Культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» и учреждения образования «Музыкальная школа Артема Шаплыко».



Открыли марафон Игорь Оловников и Юрий Гильдюк программой «Два маэстро и ученики», в которой прозвучали произведения Шопена. Далее эстафету приняли лауреат международных конкурсов, доцент Белорусской государственной Академии музыки Вероника Сахарова и ее подопечные. Порадовали зрителей ученики Республиканского музыкального колледжа при БГАМ, которые представили программу «Играют дети». Марафон продолжился выступлением профессиональных пианистов Натальи Котовой и Валерия Боровикова, Александра Музыкантова и Марины Ромейко, Алексея Соболя и Влады Шацкой, Артема и Марины Шаплыко, Светланы Кудиной и Юлии Архангельской, Алексея Пшеничного и Юлии Ермолаевой, Анастасии Алексейчик и Александра Данилова. Ярким финалом марафона стало исполнение фантазии на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» для двух фортепиано в 8 рук в рамках концерта «Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли».







Идейный вдохновитель «Большого фортепианного марафона», солист Белгосфилармонии, пианист и основатель частной музыкальной школы Артем Шаплыко выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.



Следует также отметить, что благодаря II Европейским играм с 10 июня по 10 июля по Белоруссии иностранцы могут путешествовать на любом виде транспорта. Достаточно иметь действительные документы для выезда за границу, оригинальный или распечатанный электронный билет на соревнования II Европейских игр, полис медицинского страхования и финансовое обеспечение (около 22 евро на каждый день пребывания).



При этом аккредитованные лица могут пересекать белорусскую границу хоть каждый день, лица, имеющие билет на Игры- один раз по одному билету. При этом не важно, пересекаешь ты собственно белорусскую границу, или следуешь транзитом через Россию.



И, наконец, еще один интересный момент. Уже определен город, в котором пройдут III Европейские игры в 2023-м году. Им станет польский Краков.



На прошедшей в Минске внеочередной Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Малопольское воеводство и именно этот польский город были выбраны в качестве хозяев III Европейских игр 2023 года.



Представители пятидесяти европейских олимпийских комитетов единогласно отдали свои голоса за Краков.



«Наш подход заключается в том, что мы хотели бы следовать принципам Олимпийской повестки 2020 года, - заявил после выборов президент EOК Янез Кочианчич. - Это означает, что мы определим основные виды спорта, а затем обсудим с организаторами, какие из них они хотели бы видеть в программе соревнований, с акцентом на то, какие состязания могут стать частью олимпийской квалификации и находится в статусе чемпионатов Европы».



Янез Кочианчич также отметил желание использовать как можно больше существующих объектов, при этом Краков и Малопольское воеводство располагают богатой спортивной инфраструктурой. Он выразил уверенность в сильной программе следующих Европейских игр.



«Олимпийские игры в 2024 году вернутся в Европу, поэтому мы хотели бы иметь спортивную программу третьего мультиспортивного форума с очень сильной олимпийской квалификацией, поскольку мы стремимся защищать нашу позицию ведущего континента на международной спортивной арене», - заявил президент ЕОК.



Ранее президент НОК Польши Анджей Красницкий представил кандидатуру Кракова на рассмотрение Генеральной ассамблеи.



«Мы твердо верим, что это большое мультиспортивное событие поспособствует развитию спорта в Европе, - сказал он, - а также покажут Европе и всему миру нашу страну, Польшу, город Краков и Малопольское воеводство».



Фото автора Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни "Белоруссия" знаменитой группы "Песняры". Дети передали флаг солдатам роты Почетного караула. Флаг страны - хозяйки II Европейских игр поднят под государственный гимн Беларуси.После красочной художественной церемонии «Купалье», которая представляла собой экскурс в самое сердце традиционной культуры и нематериального культурного наследия Беларуси с народными костюмами, уникальными традициями, народными обычаями и бытом, на стадионе начался парад атлетов, участие в котором приняли 2700 спортсменов из 50 европейских стран. Первой командой, прошедшей по главной арене Игр, традиционно были посланцы Греции. Замыкала шествие на правах организатора II Европейских игр сборная Беларуси, в состав которой вошел 221 атлет. Государственный флаг нес прославленный отечественный мастер настольного тенниса Владимир Самсонов. Одними из самых многочисленных команд стали сборные России, Германии и Украины.После парада атлеты расположились в центре стадиона и вместе со зрителями наблюдали за красочным шоу.К гостям церемонии и участникам II Европейских игр обратился с видеообращением Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.- Спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. Я приветствую принципы инклюзии и отсутствие дискриминации, в соответствии с которыми проводятся Игры. Эти ценности также лежат в основе Целей устойчивого развития нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не остался в стороне, - сказал Антониу Гутерриш.Он призвал «использовать спорт, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся».Как подчеркнул во время церемонии открытия II Европейских игр президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич, Беларусь сильна спортивными традициями и многочисленными спортивными достижениями. Он, в частности, обратил внимание, что Европа, будучи самым малым, но в то же время самым сильным континентом в международном олимпийском спортивном движении, отмечает сегодня свое самое значимое мультиспортивное событие. Лучшие атлеты из 50 европейских государств собрались здесь, в Минске, чтобы продемонстрировать свои таланты и уровень подготовки, тем самым продолжив благородную традицию I Европейских игр, которые прошли в Баку (Азербайджан).Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия мультиспортивного форума. Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.Александр Лукашенко объявил II Европейские игры открытыми, пожелав всем атлетам успешных выступлений, тренерам - выдержки и терпения, болельщикам - ярких впечатлений.Кульминационным моментом церемонии стало зажжение огня Игр. В нем поучаствовали белорусские олимпийские чемпионы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок.Зрители услышали традиционные на олимпийских событиях клятвы от имени спортсменов, судей и тренеров, а также насладились выступлениями звезд мировой оперной сцены - Димаша Кудайбергенова и Анны Нетребко.Непосредственно объявил Игры открытыми Президент Белоруссии Александр Лукашенко."Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры.Приветствую участников состязаний, гостей Минска, всех, кто следит за открытием игр у экранов телевизоров и в сети Интернет, кто находится в самом центре события - здесь, на нашем легендарном стадионе "Динамо".Сегодня мы зажжем Пламя мира - символ Европейских игр, история которых еще только начинается. И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта.Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью - красивой, гостеприимной и уютной.Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие - это не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души.Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, - это образ жизни белорусов.И мы дарим это все вам!В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу лучших атлетов за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.Хотел бы отдельно обратиться к участникам состязаний. Представлять свою страну на этих играх - большая честь и величайшая ответственность для каждого из вас. Ваша победа станет национальным достоянием, личный рекорд - предметом гордости всего народа.А мы все вместе, жители 50 государств - участников II Европейских игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такими эмоциями, которые нам сегодня подарили в день открытия этих игр. И я не могу не поблагодарить всех тех, кто сегодня в этот поздний вечер радовал нас - белорусов, гостей Минска, те миллионы людей, которые смотрят нас по телевизору, в сети Интернет. Я благодарю персонально Игоря Крутого и его команду за то, что они рискнули на такое действо и создали его.Такие моменты объединяют народы. А значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной.Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы.Всем атлетам желаю успешных выступлений, тренерам - выдержки и терпения, болельщикам - ярчайших впечатлений.Пусть огонь, как и национальный белорусский символ - "папараць-кветка", согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле.Объявляю II Европейские игры открытыми!В добрый путь!", - сказал, в частности, Глава белорусского государства, приветствуя участников соревнований и гостей церемонии открытия.Следует отметить, что II Европейские игры не ограничиваются только спортивными соревнованиями: также предусмотрена богатая культурная программа.25 июня в 19:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоится необычный концерт в рамках Культурной программы II Европейских игр.Концерт проводится Олимпийским комитетом Польши, ассоциацией Л. ван Бетховена в Варшаве и известным белорусским пианистом и дирижером, Звездным послом II Европейских игр 2019 года, художественным руководителем международного фестиваля Юрия Башмета и международного камерного оркестра East-West Chamber Orcherstra – Ростиславом Кримером, подчеркивая сотрудничество между польским и белорусским спортом и культурой, Олимпийскими комитетами наших стран, а также Дирекцией II Европейских игр 2019 года и многих людей, посвятивших себя спорту и культуре.В этот вечер прозвучат увертюра для симфонического оркестра «Байка» композитора Станислава Монюшко, который родился под Минском, жил в Польше и 200-летие со дня рождения которого отмечает весь мир в этом году, а также известный концерт №2 для фортепиано с оркестром польского композитора Фредерика Шопена, где в качестве солиста приглашен один из наиболее известных пианистов Польши, лауреат многочисленных конкурсов – Лукаш Крупински. Дирижировать государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь будет маэстро Ростислав Кример. Это станет прекрасной возможностью объединить спорт и культуру, являющимися двумя из трех столпов Олимпизма, включающего также и защиту окружающей среды, а также напомнить о древней традиции олимпиадных соревнований, представляющих собой конкурс лучших достижений человека в культуре и спорте.На концерте ожидаются именитые гости, послы разных стран мира, представители олимпийского движения, фанаты спорта и культуры.Из событий культурной программы, которые уже прошли, следует отметить "Большой фортепианный марафон"Жители и гости белорусской столицы 12 часов наслаждались фортепианной музыкой в исполнении ведущих белорусских музыкантов. Большой зал Белорусской государственной филармонии был заполнен до отказа. Желающих оказалось в разы больше, чем ожидалось. На игру в восемь рук на двух роялях пришло посмотреть более трех тысяч зрителей.Напомним, мероприятие состоялось в рамках Культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» и учреждения образования «Музыкальная школа Артема Шаплыко».Открыли марафон Игорь Оловников и Юрий Гильдюк программой «Два маэстро и ученики», в которой прозвучали произведения Шопена. Далее эстафету приняли лауреат международных конкурсов, доцент Белорусской государственной Академии музыки Вероника Сахарова и ее подопечные. Порадовали зрителей ученики Республиканского музыкального колледжа при БГАМ, которые представили программу «Играют дети». Марафон продолжился выступлением профессиональных пианистов Натальи Котовой и Валерия Боровикова, Александра Музыкантова и Марины Ромейко, Алексея Соболя и Влады Шацкой, Артема и Марины Шаплыко, Светланы Кудиной и Юлии Архангельской, Алексея Пшеничного и Юлии Ермолаевой, Анастасии Алексейчик и Александра Данилова. Ярким финалом марафона стало исполнение фантазии на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» для двух фортепиано в 8 рук в рамках концерта «Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли».Гости филармонии оценили выставку электронных пианино. В фойе организаторы выставили рояль для пианистов-любителей, а любой желающий мог поиграть на свободном пианино. Самые маленькие зрители поучаствовали в детских конкурсах.Идейный вдохновитель «Большого фортепианного марафона», солист Белгосфилармонии, пианист и основатель частной музыкальной школы Артем Шаплыко выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.Следует также отметить, что благодаря II Европейским играм с 10 июня по 10 июля по Белоруссии иностранцы могут путешествовать на любом виде транспорта. Достаточно иметь действительные документы для выезда за границу, оригинальный или распечатанный электронный билет на соревнования II Европейских игр, полис медицинского страхования и финансовое обеспечение (около 22 евро на каждый день пребывания).При этом аккредитованные лица могут пересекать белорусскую границу хоть каждый день, лица, имеющие билет на Игры- один раз по одному билету. При этом не важно, пересекаешь ты собственно белорусскую границу, или следуешь транзитом через Россию.И, наконец, еще один интересный момент. Уже определен город, в котором пройдут III Европейские игры в 2023-м году. Им станет польский Краков.На прошедшей в Минске внеочередной Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Малопольское воеводство и именно этот польский город были выбраны в качестве хозяев III Европейских игр 2023 года.Представители пятидесяти европейских олимпийских комитетов единогласно отдали свои голоса за Краков.«Наш подход заключается в том, что мы хотели бы следовать принципам Олимпийской повестки 2020 года, - заявил после выборов президент EOК Янез Кочианчич. - Это означает, что мы определим основные виды спорта, а затем обсудим с организаторами, какие из них они хотели бы видеть в программе соревнований, с акцентом на то, какие состязания могут стать частью олимпийской квалификации и находится в статусе чемпионатов Европы».Янез Кочианчич также отметил желание использовать как можно больше существующих объектов, при этом Краков и Малопольское воеводство располагают богатой спортивной инфраструктурой. Он выразил уверенность в сильной программе следующих Европейских игр.«Олимпийские игры в 2024 году вернутся в Европу, поэтому мы хотели бы иметь спортивную программу третьего мультиспортивного форума с очень сильной олимпийской квалификацией, поскольку мы стремимся защищать нашу позицию ведущего континента на международной спортивной арене», - заявил президент ЕОК.Ранее президент НОК Польши Анджей Красницкий представил кандидатуру Кракова на рассмотрение Генеральной ассамблеи.«Мы твердо верим, что это большое мультиспортивное событие поспособствует развитию спорта в Европе, - сказал он, - а также покажут Европе и всему миру нашу страну, Польшу, город Краков и Малопольское воеводство». Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: открытие, II Европейские игры География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 112 раз Комментарии